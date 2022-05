Débarquant en demi-finale de conférence avec le plein de confiance après avoir balayé Brooklyn, les Celtics ont assez rapidement subi la loi des champions en titre lors du Game 1 dimanche. Résultat, ils se retrouvent déjà sous pression pour le match de ce soir, dans lequel Jayson Tatum et Jaylen Brown devront clairement passer la seconde.

C’est ce qu’on appelle tomber de son petit nuage.

Exceptionnel face aux Nets, Jayson Tatum avait réussi à prendre le dessus sur Kevin Durant en personne en mélangeant scoring, playmaking et impact défensif. Quant à Jaylen Brown, il avait parfaitement joué son rôle de numéro 2 pour aider Boston à sweeper Brooklyn avec la manière. Mais dimanche lors du Game 1 des demi de conf’ contre Milwaukee, le scénario fut complètement différent : 10/31 au tir pour les Jay Brothers, 10 pertes de balle au total, et 33 points seulement à eux deux. Forcément, difficile de gagner un match de basket quand vos deux meilleurs joueurs affichent une telle production. Brown a particulièrement galéré (12 points à 4/13 au tir, 7 pertes de balle au total), se montrant souvent hésitant dans ses choix et moins tranchant que d’habitude, de quoi se poser quelques questions par rapport à son bobo à l’ischio-jambier. Mais comme l’a dit son copain Tatum après la rencontre, « on a tous eu une soirée difficile ». Et Jayson comme l’ensemble des Celtics se sont rapidement rendu compte que la défense de Milwaukee, et bah c’était pas la défense de Brooklyn. Les Bucks ont tout de suite imposé un tout autre niveau en matière d’intensité et d’impact physique, n’hésitant à envoyer de la défense tout terrain sur certaines séquences. Avec la référence Jrue Holiday en premier rideau défensif, Giannis Antetokounmpo et Brook Lopez qui verrouillent la peinture, et des soldats comme Wes Matthews et Pat Connaughton qui sont là pour apporter leur contribution, les champions en titre ont ce qu’il faut pour mettre en difficulté Tatum et Brown malgré l’absence de Khris Middleton.

Another bad decision from Brown, he's trying to turn the corner on Holiday and gets stopped with Allen helping to pick his pockets. He just kept trying to go one-on-one. pic.twitter.com/MiShNAc66u — Mo Dakhil (@MoDakhil_NBA) May 2, 2022

La question qu’on se pose à présent est la suivante : après le coup de froid du Game 1, les Jay Brothers arriveront-ils à répondre au challenge imposé par Milwaukee ? Clairement, cette série contre les Bucks représente un test grandeur nature pour Tatum et Brown, notamment par rapport aux progrès qu’ils ont pu montrer au fur et à mesure de la saison en matière de prises de décision. À plusieurs reprises lors du Game 1, on a vu Jayson mais surtout Jaylen se tromper dans leurs choix, préférant privilégier le un-contre-un ou la pénétration vers le cercle à la bonne passe vers le copain ouvert. Et à l’inverse, y’a également eu quelques séquences – plus rares – où c’est la volonté de faire jouer les autres qui a provoqué des turnovers. Voilà ce qui peut se passer quand on rencontre une défense aussi active que celle des Bucks : on hésite, on force, on prend les mauvaises décisions. Et derrière forcément, ça sanctionne (27 points marqués sur turnovers pour les Bucks). On le sait et on l’a vu une nouvelle fois dans le Game 1, le principe de base de la défense de Milwaukee, c’est d’interdire l’accès à la peinture quitte à laisser des 3-points ouverts, tout ça avec l’impact physique qui va avec. Tatum l’a d’ailleurs avoué après le match, tout cela l’a perturbé, Jayson scorant la majorité de ses points depuis le parking (12 sur 21) car souvent visé dès qu’il arrivait à l’intérieur de la ligne à 3-points. Cela a réduit son impact au scoring et donc son impact global.

Pour espérer revenir dans la série dès ce soir au TD Garden, Tatum et Brown devront montrer à la fois de l’agressivité, mais aussi de la patience et un peu plus de jugeote dans leur manière d’attaquer l’adversaire. Les Bucks ne changeront pas leur plan de jeu défensif, aux Jay Brothers de s’adapter au mieux pour sanctionner Milwaukee, en évitant de forcer les choses et en tentant par exemple plus de shoots à mi-distance. Alors bien sûr, les Celtics voudront imposer leur style de basket au Game 2 et ce sera évidemment au coach Ime Udoka de faire le nécessaire pour faciliter la tâche à ses deux stars, surtout si Marcus Smart doit rester sur la touche. Mais au final Jayson et Jaylen auront l’ultime responsabilité de lire la défense correctement et de réaliser les choix qui s’imposent. Et pour l’Hexpert J.J. Redick, ancien joueur NBA qui est aujourd’hui analyste pour ESPN, ça veut dire éviter d’aller se heurter contre le mur adverse et miser encore plus sur les opportunités à 3-points.

« Les Bucks sont la meilleure défense depuis le début des Playoffs. Ils posent des problèmes à Tatum et à Brown avec leur taille et leur longueur. Quand Lopez et Giannis ont contesté un tir dans le Game 1, les Celtics ont terminé à 3/20 dont 2/15 à 2-points. La défense de Milwaukee a pour objectif de boucher la raquette. Les Celtics ont shooté 50 3-points dans le premier match, pour moi ils doivent continuer en ce sens. Oui, il faut être agressif face à son défenseur mais les Bucks vont accorder des 3-points, qu’ils en tentent 60. »

Jayson Tatum et Jaylen Brown ont étendu leur jeu offensif tout au long de la saison. Mais désormais, ils se retrouvent contre une défense des Bucks qui peut faire déjouer n’importe qui, et ce sera aux Jay Brothers de montrer qu’ils ont la capacité et l’expérience nécessaires pour ne pas tomber dans le piège adverse. Réponse attendue ce soir.

Source vidéos : Mo Dakhil