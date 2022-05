Après le fiasco de la saison 2021-22, les Lakers sont de nouveau à la recherche d’un coach et les dernières rumeurs parlent notamment de Nick Nurse pour prendre la place de Frank Vogel. Mais Masai Ujiri est assez clair, Nicky ne quittera pas Toronto de sitôt.

Ce qui est toujours passionnant avec les Lakers, c’est que peu importe la situation, ils pensent toujours avoir une opportunité pour recruter la prochaine superstar disponible ou le meilleur coach possible. En même temps, on parle des Lakers, de Los Angeles, de la Californie… autant d’arguments qui peuvent convaincre n’importe qui même lorsque la franchise ressemble à un gros bordel comme c’est un peu le cas actuellement. Dernier exemple en date ? Celui impliquant Nick Nurse. Considéré comme l’un des meilleurs entraîneurs de la Ligue et champion NBA en 2019, l’actuel coach des Raptors s’est retrouvé dernièrement dans les rumeurs pour succéder à Frank Vogel alors qu’il possède encore deux années de contrat avec Toronto. Le principal intéressé l’a dit lui-même, il ne sait pas d’où proviennent ces bruits de couloir, lui qui ne pense qu’à une seule chose : continuer d’entraîner les Dinos. Et ce mardi, le président des Raptors Masai Ujiri a à son tour été interrogé sur le sujet lors de sa conférence de presse de fin de saison. Résultat, il a bien fait comprendre à toutes les équipes potentiellement intéressées – et notamment les Lakers – que Nurse n’ira nulle part (via Yahoo Sports Canada).

« Aucune équipe ne m’a contacté. Et je vois tout ce que vous [les journalistes, ndlr.] voyez. Je rêve comme eux peuvent rêver. Je veux Messi, je veux Ronaldo, je veux Kobe Bryant. Donc ils peuvent continuer à rêver, je rêve aussi. »

Du pur Masai ! Désolé les Lakers, mais il faudra aller regarder ailleurs pour trouver un nouveau coach. Quin Snyder ? Peut-être. L’assistant des Bucks Darvin Ham ? Pourquoi pas. Mark Jackson ? Why not, LeBron le kifferait bien. En tout cas, ce ne sera pas Nick Nurse. Ce dernier semble à sa place chez les Raptors et la fin de saison de Toronto a de quoi le hyper pour la suite. Les Dinos ont réussi un très gros run lors des dernières semaines de la régulière, à tel point qu’ils ont réussi à choper une place dans le Top 5 de la Conférence Est. Tout ça avec un Scottie Barnes en mode Rookie de l’Année, un Fred VanVleet qui est devenu All-Star, et un Pascal Siakam qui a retrouvé son top niveau. La franchise de Toronto a une vraie fondation sur laquelle construire pour les années à venir et Nurse semble être l’homme de la situation pour maximiser cette nouvelle ère post Kyle Lowry. Alors oui, le soleil californien peut être tentant quand on a passé plusieurs années dans le grand nord canadien, mais vu la saison chaotique que viennent de vivre les Lakers, y’a de quoi être refroidi assez vite à l’idée de rejoindre la mythique franchise de Los Angeles. Surtout quand on se souvient de la manière avec laquelle Frank Vogel a été dégagé par les dirigeants.

« Nous avons une équipe qui gagne, une organisation de qualité supérieure, des fans incroyables. Si j’étais un agent libre, j’aimerais bien venir ici. […] Vous savez, Masai et moi, nous avons une très bonne relation, surtout parce que nous voulons gagner des titres. Il bosse pour ça chaque jour et c’est pareil pour moi. » – Nick Nurse, via Sports Illustrated

Un objectif commun et un environnement sain, voilà ce qui pousse Nick Nurse à rester à Toronto malgré les sirènes provenant de Los Angeles. Sorry Rob Pelinka, mais l’heure est venue d’arrêter de rêver et de baisser un peu la barre concernant le futur coach des Lakers.

