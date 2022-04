Après la saison cata des Lakers et le renvoi du coach Frank Vogel dans la foulée, beaucoup de questions entourent forcément l’avenir de la franchise californienne. Bien évidemment, l’une d’entre elles concerne l’identité du prochain coach de Los Angeles. Plusieurs noms sont déjà sortis, dont celui de Nick Nurse. On fait le point.

Sans surprise, Frank Vogel n’a pas survécu à la campagne désastreuse des Lakers, ponctuée par une honteuse onzième place et donc une élimination avant même le play-in tournament qui doit débuter ce soir. Et comme vous pouvez l’imaginer, du côté d’Hollywood, il ne faut pas patienter très longtemps avant de voir une liste de candidats potentiels pour prendre place sur le banc. Le nom de l’actuel coach du Jazz Quin Snyder circule déjà depuis un petit moment mais si l’on en croit les dernières rumeurs, il n’a pas vraiment apprécié la manière avec laquelle la franchise de L.A. a jeté Vogel. Cela ne signifie pas qu’il faut immédiatement rayer Snyder de la liste, mais il serait désormais « moins intéressé » par le poste d’après Broderick Turner du Los Angeles Times. En se basant sur ses sources et les bruits de couloir qui caractérise la NBA en ce moment, ce dernier a balancé d’autres noms comme ceux de Doc Rivers (Sixers), Steve Clifford, Terry Stotts, Darvin Ham (assistant de Mike Budenholzer aux Bucks), ainsi que Juwan Howard (coach de l’université de Michigan) et un certain Nick Nurse (Raptors). Ces deux derniers noms ont également été mentionnés par Shams Charania de The Athletic, et la présence de Nurse est particulièrement intrigante. Au premier abord, ça semble être un nouveau fantasme made in LA LA Land, qui chaque année rêve d’attirer des grands noms même quand ça paraît improbable. On rappelle que le coach des Raptors a signé une extension avec Toronto fin 2020, qu’il est l’un des coachs les mieux payés de la Ligue et que ses Dinos sont redevenus une équipe très compétitive cette saison. Cependant, paramètre important à prendre en compte et très justement mentionné par Broderick Turner, Nick Nurse est représenté par Klutch Sports, comme LeBron James et Anthony Davis. Et comme par hasard, les deux superstars kifferaient le style de coaching de l’actuel entraîneur de Toronto. Emoji yeux emoji yeux emoji yeux.

Pour le boss des opérations basket des Lakers Rob Pelinka, l’heure du changement est venue et ce qu’il cherche dans son prochain coach, c’est un entraîneur capable de se faire respecter par les grandes têtes de l’effectif et de maximiser les qualités de son groupe grâce à une meilleure exécution sur le parquet. Lors de sa conférence de presse d’après-saison hier, Pelinka a sans surprise eu des mots gentils pour Vogel malgré le fiasco de cette année, mais Rob sait très bien que la voix de Frank ne portait plus vraiment dans le vestiaire. La dynamique entre l’ancien coach des Lakers et mister Russell Westbrook en est peut-être le symbole le plus parlant.

« C’est vraiment dommage, car je n’ai jamais eu de problèmes avec mes autres coachs auparavant. Je ne sais pas quel était son problème avec moi, et je ne sais pas vraiment pourquoi nous n’avons pas réussi à nous entendre. » – Russell Westbrook, via ESPN

On ne sait pas si Westbrook portera encore le maillot des Lakers l’année prochaine, surtout qu’il ne s’est pas arrêté là puisqu’il a également déclaré « qu’il n’avait pas pu être lui-même » à L.A. cette année. Mais ce genre de propos montre à quel point ça pouvait être le bordel dans le camp californien. Et le successeur de Vogel – que ce soit Nick Nurse ou un autre – devra remettre de l’ordre dans tout ça, Brodie ou pas Brodie. Selon les propos de Pelinka à ESPN, les Lakers ne devraient pas se précipiter concernant la nomination d’un nouveau coach, qui pourrait carrément tomber après la prochaine Draft NBA en juin. En même temps, c’est une décision absolument cruciale quand on sait que LeBron James va avoir 38 ans en décembre 2022 et qu’il va aborder sa vingtième campagne dans la Grande Ligue. Le King l’a dit en conférence de presse, il veut ramener un autre titre à Los Angeles tout en annonçant qu’il allait laisser le front office choisir la meilleure personne pour le job. Qu’on le croit ou pas sur ce dernier point, la pression sera sur les épaules de Pelinka.

« Je pense que le front office va faire tout ce qu’il faut pour améliorer l’équipe à tous les étages. Si on me demande mon opinion, je vais la donner. Mais en fin de compte, ils [les dirigeants, ndlr.] vont prendre la décision qu’ils estiment comme étant la meilleure pour la franchise. » – LeBron James, via ESPN

C’est reparti pour un été de rumeurs et de spéculations à Los Angeles. Beaucoup de changements sont à prévoir, beaucoup de décisions importantes sont à prendre, autrement dit on est devant une intersaison hyper importante pour l’avenir des Lakers. Faudra pas se louper.

Source texte : ESPN / Los Angeles Times / The Athletic