Le nom d’Alexandre Sarr ne vous dit rien ? C’est normal. Le gamin de 17 ans commence tout doucement à faire parler de lui à plus grande échelle. Frère du Frenchie Olivier Sarr, il compte bien entrer en NBA dévoiler son talent au monde entier. En interview pour Overtime, il raconte son parcours, ses ambitions, et comment il voit son jeu.

Originaires de Toulouse, les Sarr ont fait du basket une affaire de famille. Le père est un ancien joueur de haut niveau, l’aîné Olivier est passé par le OKC Blue, équipe de G League du Thunder, franchise dans laquelle il a même eu l’opportunité de jouer et de tout casser en cette fin de saison NBA. Et donc le deuxième, Alexandre (Alex pour les intimes), qui a lui tout d’un nouveau phénomène. Autant dire qu’il faut aimer le basket si vous voulez venir au repas de famille. À 14 ans, Alex a quitté la France pour apprendre la vie au Real Madrid. C’est deux ans plus tard qu’il est parti aux États-Unis à la Overtime Elite. Cette toute nouvelle ligue pour les jeunes prospects permet à ces derniers de se préparer au plus haut niveau, court-circuitant par la même occasion le chemin classique NCAA tout en étant payé. Attendu pour la Draft NBA 2024, Alexandre Sarr a déjà les qualités d’un futur freak.

Ce qui saute aux yeux instantanément : sa taille. Un big man détonnant de 2m13 pour 91 kilos, possédant une longueur qui semble infinie et une belle mobilité. Un physique très polyvalent grâce auquel il peut monter au dunk ou au contre, mais également shooter à mi-distance ou de loin. On ne dit pas qu’il marche déjà dans les traces d’Evan Mobley ou Karl-Anthony Towns mais le potentiel est là. Un profil qui donne envie à plusieurs franchises où son nom apparaît dans les reports. Et c’est bien normal car Alexandre Sarr pourrait s’inscrire dans une NBA toujours plus moderne où même les postes 4 et 5 doivent savoir shooter. Bref, on parle d’un prospect français qu’il faut définitivement surveiller de près.

Pour le moment, Alexandre Sarr est trop jeune pour pouvoir se présenter à la Draft. Le Français de 17 ans a encore deux années pour se préparer avant de faire le grand saut dans la big league. En formation chez Overtime Elite, il fait partie de la team Overtime (trois équipes forment cette ligue en tout : Overtime, OTE et Elite) où il s’entraîne avec Ryan Gomes, ancien joueur des Celtics et des Wolves. Dans cette équipe, on retrouve quelques noms à potentiel qui participeront à la Draft 2022 comme Jean Montero ou Dominick Barlow. Alexandre Sarr n’a pas encore les clés de cette équipe, mais ce n’est qu’une question de temps avant que ce soit le cas.

Alexandre Sarr est un intérieur à surveiller dans les années à venir. Une bonne partie de son parcours chez Overtime Elite est disponible gratuitement sur la chaîne YouTube de cette ligue. Si sa progression se poursuit, il peut devenir un pick intrigant à la Draft 2024 et une nouvelle fierté pour le basket français.

Source texte : Overtime