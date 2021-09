Les différentes formations avant de faire le grand saut en NBA : Overtime Elite, ce nouveau programme pour gamins très ambitieux

Il y a encore une dizaine d’années, la NCAA représentait la principale étape avant de faire le grand saut vers la NBA. Mis à part quelques rares prospects US qui s’exilaient pour réaliser une saison en tant que professionnel à l’étranger, l’université était le passage incontournable pour les jeunes pépites évoluant aux States. Mais les temps changent et aujourd’hui, les possibilités sont multiples en matière de formation. Après la NCAA et la G League, place au programme Overtime Elite.

Alors que le G League Ignite commence à peine à se développer, une autre option vient déjà de faire son apparition : le programme Overtime Elite, abrégé OTE. Vous connaissez peut-être Overtime sur les réseaux sociaux et à travers les nombreuses vidéos mettant notamment en avant les meilleures actions de certains prospects. Soutenu par de gros investisseurs (Kevin Durant, Carmelo Anthony, Drake, Jeff Bezos…), Overtime est devenu en quelques années seulement un incontournable du paysage médiatique basket, aux States mais aussi à l’étranger. La création du programme OTE, qui correspond en fait à une ligue ayant pour but d’attirer les meilleurs prospects lycéens (16 à 18 ans) en les rémunérant, n’est que la prochaine étape de cette ascension fulgurante. Créée en mars 2021, cette ligue est sur le point de démarrer en septembre et contiendra une trentaine de jeunes joueurs ayant décidé de laisser de côté le parcours classique lycée – université. Ces jeunots formeront trois équipes pour s’affronter entre elles, mais aussi pour jouer contre des lycées américains, des équipes étrangères ou encore des académies. Parmi les prospects déjà recrutés, il y a notamment l’ailier Tyler Smith (classe 2023), entre autres (Jalen Lewis, le Dominicain Jean Montero, le Frenchie Alexandre Sarr…).

« C’est différent et c’est nouveau. Je voulais déjà jouer comme un pro, travailler sur des aspects que travaillent également les joueurs NBA. Au lycée, vous ne pouvez pas bosser autant qu’avec le programme OTE. Mon objectif n’était pas de jouer à l’université. C’est de jouer en NBA. Cela va me permettre d’y arriver plus facilement, et d’être mieux préparé le moment venu. On m’a dit qu’ils possédaient des infrastructures NBA, des entraîneurs et des nutritionnistes provenant d’équipes NBA. » – Tyler Smith, via ESPN

Effectivement, le programme OTE – basé à Atlanta – intégrera des nutritionnistes et des entraîneurs spécialisés pour aider les jeunots à progresser au maximum. Pour info, sachez que le head coach du programme n’est autre que Kevin Ollie, ancien meneur NBA et ancien coach de l’université du Connecticut en NCAA. Des noms connus dans l’univers de la NBA comme Avery Johnson (ancien joueur des Spurs et ancien coach des Mavericks) sont également impliqués dans ce projet ambitieux. À l’image de la G League et comme dit au-dessus, les prospects sont payés (à hauteur de 100 000 dollars minimum), et ils seront grandement accompagnés pour construire leur popularité et accentuer leur visibilité (notamment sur les réseaux sociaux), ce qui peut évidemment leur apporter des revenus supplémentaires avant même de fouler un parquet NBA. Ils auront également des parts dans la société Overtime, ainsi qu’une assurance santé. D’un point de vue scolaire, le programme assurera l’éducation classique des lycéens tout en mettant l’accent sur des matières spécifiques pouvant leur servir plus tard dans leur carrière de basketteur professionnel (finances, gestion de réseaux sociaux, business du sport, santé mentale et bien-être, justice sociale…). Et si cette carrière pro ne se manifeste pas pour un prospect, ce dernier pourra bénéficier de 100 000 dollars pour intégrer une université et décrocher un diplôme.