Les nuits se suivent et se ressemblent pour les Lakers. Nouvelle défaite sur le parquet de Denver, toujours sans lumières, toujours sans adresse, et on se demande bien comment LeBron et ses potes vont s’en sortir. Quatre défaites de rang et il est déjà l’heure de tirer la sonnette d’alarme en Californie.

On dit souvent qu’il faut toucher le fond avant de rebondir, mais ces Lakers-là doivent avoir les poches bien lestées et ils ne semblent pas près de retourner à la surface. Cette nuit, les troupes de Darvin Ham ont montré qu’ils évoluaient un cran bien en dessous de Jokic et ses potes, mais genre vraiment. Les maux sont les mêmes, une volonté défensive qui s’est barrée depuis 2020, des joueurs qui se prennent pour des snipers alors qu’ils sont armés de truelles et un collectif plus que douteux qui se contente de filer le ballon à Anthony Davis ou LeBron James. Cette nuit, l’Unibrow a répondu « présent » en attaque avec 22 pions, mais sa prestation défensive était à montrer dans toutes les écoles de Toreros du sud de l’Espagne. Une défense de poussin et Denver – qui a fait souffler le dos de Michael Porter Jr. – n’a eu qu’à mettre un léger coup d’accélérateur dans le troisième quart-temps pour renvoyer son adversaire dans les cordes. 0-4, c’est seulement la quatrième fois dans l’histoire de la franchise. Cette cuvée des Lakers se range pour l’instant à côté du millésime – pas du tout – 2014-15 qui avait entamé la saison par un 0-5, avant de renouveler l’expérience l’année suivante avec un 0-4 en 2015-16. Une époque peu glorieuse où un Kobe diminué tentait d’éduquer quelques minots. S’ils veulent marquer l’histoire en Californie, LeBron et ses sbires peuvent tenter d’égaler le roster 1957-58 qui a réalisé le pire départ de l’histoire de la franchise avec un 0-7. Encore un record pour le King ? En tout cas, c’est seulement la deuxième fois de sa carrière qu’il démarre un exercice par quatre revers.

LeBron is 0-4 for the first time since his rookie season. pic.twitter.com/6OxoqrWDsz — ESPN (@espn) October 27, 2022

Face aux Nuggets, la défaite est plus que logique, mais ce qui inquiète le plus c’est ce fameux body langage des Angelinos. Alors qu’il doit être le leader de cette équipe, LeBron n’était pas très concerné cette nuit et à son image, les Lakers n’ont pas débordé d’envie sur le parquet. La plupart des joueurs semblent résignés ou limités et jouent surtout pour ne pas commettre d’erreur. Avec un Russell Westbrook absent, on se demande bien sur qui taper du côté de Los Angeles, car en l’absence de l’habituel chef des travaux, les Lakers ont à nouveau fait un beau chantier longue distance avec 8/30 et 26,7% de réussite à 3-points, le plus triste étant sûrement que depuis l’entame… ils n’ont jamais shooté aussi « bien ». Certains en ricanaient, mais on commence réellement à croire que les Californiens n’arriveraient pas à jeter une pièce dans l’Océan.

Pas de doutes, ces Lakers sont bien malades et le mal semble profond. Peu d’envie, pas d’adresse et un effectif limité, les Californiens ont à nouveau montrer leurs limites dans le Colorado. Une quatrième défaite et un compteur toujours vierge, attention, la fanbase commence presque à regretter la saison dernière…

Source Texte : ESPN, Talk’in NBA.