Avec quatre défaites en quatre matchs, les Lakers ont commencé leur saison de la pire des manières, à tel point que certains commencent à se demander – avec une once de moquerie évidemment – si les Angelinos misent sur la Draft 2023 pour récupérer le phénomène Victor Wembanyama. Mais même si c’était le cas, sachez que les Lakers ne contrôlent pas leur pick du premier tour…

Ce n’est pas qu’on a envie de tirer sur l’ambulance, mais c’est un rappel qui nous semble important vu le début de saison catastrophique de la bande à LeBron, et les blagounettes du genre « les Lakers visent Wembanyama » qu’on peut voir sur Twitter ces temps-ci :

LeBron-led Lakers are in perfect position to draft* Victor Wembanyama 👀 *Pelicans own the pick swap option for that 2023 1st round draft pick via the Anthony Davis trade. pic.twitter.com/zpEgVywINF — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) October 23, 2022

Comme vous pouvez le voir juste en dessous, les Lakers ne bénéficieraient pas d’un haut choix de draft même s’ils terminent avec le pire bilan de toute la NBA cette année. La raison ? Lors du méga transfert d’Anthony Davis vers Los Angeles à l’été 2019, les Lakers ont lâché aux Pelicans un pick swap à la Draft 2023, en plus de Lonzo Ball, Brandon Ingram, Josh Hart et un gros capital draft. Qu’est-ce que ça veut dire exactement ? Cela veut dire que la franchise de la Nouvelle-Orléans a aujourd’hui la possibilité d’échanger son choix de premier tour de Draft 2023 avec celui des Lakers si ce dernier est plus favorable.

Dans un scénario où Los Angeles – qui affiche un bilan de quatre défaites en quatre matchs aujourd’hui – termine parmi les pires équipes de la Ligue, c’est donc la Nouvelle-Orléans qui bénéficierait du choix de draft très haut placé, et qui aurait ainsi la possibilité de s’incruster dans la course à Victor Wembanyama (imaginez deux secondes Wemby avec Zion, Brandon Ingram et C.J. McCollum…). En contrepartie, les Lakers se retrouveraient avec le pick initial des Pelicans, selon leur bilan de la saison régulière. Vu que les Pels semblent bien partis pour devenir une équipe de Playoffs cette année, y’a moyen que Los Angeles doive se contenter d’un choix de premier tour assez bas, autour du 20e pick.

Si vous êtes fans des Pels, vous pouvez déjà vous frotter les mains. Et si vous êtes fan des Lakers, bah bon courage hein. Non seulement la saison s’annonce très, très, très longue, mais en plus vous ne pouvez même pas rêver à une potentielle arrivée de Wemby. Dur, dur…