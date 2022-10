Les Knicks accueillaient les Hornets pour l’un des matchs les moins regardés de la nuit en NBA. Au beau milieu de la bataille, Théo Maledon en a profité pour montrer de quoi il était capable. Des minutes bien solides et une opportunité saisie à deux mains pour le jeune français. Cocoricooo !

Avec 15 unités au compteur, soit une de plus que l’ami Vavane, Théo Maledon est le Français qui a marqué le plus de points cette nuit sur le parquet du Madison Square Garden. Dans cet environnement mythique, le minot a réalisé de bien belles choses en sortie de banc. Sans jamais forcer, le natif de Rouen a animé le jeu des Frelons en se coltinant Derrick Rose en défense une bonne partie de la nuit. Malgré la défaite des siens en prolongation, Maledon présente une feuille de stat bien chouette avec 15 pions et 4 assists en 16 minutes de jeu. C’est intense, efficace et surtout très précis pour l’ancien protégé de TP – dont il porte d’ailleurs le numéro – qui n’a raté qu’un shoot cette nuit en posant 6/7 au tir dont 2/2 depuis le parking… une réussite qui en ferait pâlir certains.

Theo Maledon is extremely good. Look at him make key plays down the stretch at the end of the third quarter. Up to 15 points and 3 assists in 14 minutes pic.twitter.com/NwdrOgUvOF — Israel (@iohandles) October 27, 2022

Non, Théo Maledon ne s’invite pas dans la course au joueur de la semaine, mais voilà un match qui pourrait lui donner une belle dose de confiance pour la suite. Depuis le début de la saison, il doit se contenter des miettes qui traînent dans la ruche avec deux apparitions et un DNP. Dans la ville où tout est possible, Steve Clifford a fait confiance au Frenchie et ce dernier lui a rendu la pareille. En l’absence d’un LaMelo blessé pour un bout de temps et d’un Terry Rozier qui soigne une cheville en prospectant dans les agences de voyage, le poste 1 des Hornets repose sur Dennis Smith Jr. et James Bouknight… autant vous dire que Théo Maledon a toutes ses chances pour se faire une petite place dans le roster d’His Airness.

Transféré d’Oklahoma City à Houston puis coupé avant de parapher un two-way contract à Buzz City, le meneur tricolore va sans doute retrouver le sourire après une rentrée des classes délicate. Il tient en tout cas son quart d’heure de référence cette saison.