On l’a quitté allongé sous un panier, dents serrées, comme s’il allait manquer les onze prochaines saisons et revenir pour voir le fils de Wembanyama éclater la Ligue, LaMelo Ball ne s’en sort finalement qu’avec une entorse « modérée ». Les Hornets débuteront toutefois la régulière sans leur jeune All-Star, parti passer son permis de tank en attendant de retrouver les parquets.

Lundi soir, LaMelo Ball se tournait la cheville sur un drive anodin pendant la réception des Wizards. Depuis, les fans des Hornets n’ont toujours pas réussi à trouver le sommeil et attendaient le verdict des insiders comme la prise en compte d’une opération bancaire qui placerait leur compte dans le rouge. Comparaison cheloue, on vous l’accorde, mais comparaison légitime. Avec l’éviction de Miles Bridges, accusé de violences conjugales, et le départ de Montrezl Harrell, parti en direction de Philly, la blessure de LaMelo Ball douche le peu de crédibilité accordée à la rotation de Steve Clifford. On ne peut pas être élu 2e plus beau coach de NBA derrière J.B. Bickerstaff et disposer d’un effectif complet à la reprise, il faut choisir. Nul doute que Clifford serait d’accord pour troquer un peu de sa bégéitude contre des joueurs de basket-ball. Sur le papier, Gordon Hayward et P.J. Washington seront les « cadres » des Hornets, avec Terry Rozier qui devrait prendre la mène en l’absence de LaMelo Ball. Un switch annonciateur d’un immense foutoir dans le jeu de Charlotte, mais c’était ça où filer les clés du camtar à Dennis Smith Jr. alias le nomades des franchises pas folles.

On ne devrait même pas assister à une tentative de quoique ce soit en Caroline du Nord. Quitte à perdre son meilleur joueur, autant tirer profit de cette situation en visant les tréfonds de la Conférence Est. Inutile de vous rappeler le blaze du prospect le plus convoité depuis LeBron James, mais on vous le rappelle quand même pour atteindre un nombre de mots qui satisfait la conscience professionnelle du rédacteur : Victor Wembanyama. Avec la blessure de LaMelo Ball et la proche mise en scelle du joyau de Levallois, la cote de « Charlotte se qualifie pour le Play-in » est passée à 157. Et si l’institution Hornets tire profit de cette situation, pourquoi ne ferait-elle pas croquer la France ? Tout juste coupé par les Rockets, Théo Maledon est disponible pour réallumer le camtar sur le poste 1 d’une rotation qui n’a, pour l’instant, pas besoin de résultats collectifs. Blessure de LaMelo et malheur de Théo : « – par – donne + ».