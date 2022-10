Poudoum, poudoum, poudoum… Elle arrive à grands pas et met notre patience à rude épreuve, la saison régulière de NBA débute dans six jours. On continue de préchauffer avec cinq rencontres de pré-saison la nuit dernière. Tout ce qu’il faut en retenir, déduire, calquer, juste en-dessous.

Les résultats de la nuit

On commence par l’affiche la plus clinquante de la nuit : Pistons – Thunder. Aucun trait d’ironie dans ce propos, Killian Hayes et Ousmane Dieng ont animé la rencontre d’une touche d’excitation juvénile. Bien que ce terme fasse très reproduction sexée des hérissons en bas âge, le meneur des Pistons a joué comme un daron en posant 20 points à 8/13 au tir dont 4/6 à 3-points et 7 assists en 27 minutes de jeu. En face, Dieng s’est suffi de 13 points à 5/6 au tir dont 3/3 du parking pour faire étalage de ses facilités offensives. Peut-être NBA ready plus rapidement que prévu le bonhomme. Tuile de la soirée, Marvin Bagley III s’est fumé le genou droit en glissant : ça ne sent pas bon du tout.

À Orlando, Paolo Banchero a claqué 17 points et pris 9 rebonds en 27 minutes de jeu. Le Magic a tapé les Grizzlies, hiérarchie inverse à ce que l’on risque de voir cette saison. On retiendra également les 9 points et 9 rebonds de… accrochez-vous bien, Bol Bol ! Le fils de Manute a enfin trouvé le chemin des parquets et y a même passé 20 minutes. En espérant que cela aille au-delà de la pré-saison. Côté Memphis, Desmond Bane a posé 33 points à 11/18 au tir et Ja Morant n’a pas été super bon avec 23 points à 8/24 au tir. En espérant que cela n’aille pas au-delà de la pré-saison.

Entre temps, on a appris que Machopeur était relaxé.

La rédaction n’ayant absolument pas regardé Jazz – Spurs, on notre juste que 17 joueurs ont joué côté texan : c’est vraiment beaucoup.

Grosse performance de Patrick Williams avec les Bulls, auteur de 22 points à 53% au tir, 5 rebonds et 5 assists. Les Bucks sous ses larges pieds, même s’ils ne se sont déplacés qu’à huit avec Jordan Nwora en franchise player et Marques Bolden en lieutenant. En fin de nuit, les Warriors se sont baladés avec seulement 2 points d’Olivier Sarr côté Blazers, et 17 points du très prometteur Shaedon Sharpe.

Quelques images de la nuit

Marvin Bagley out pour la suite du match, et probablement bien plus… pic.twitter.com/kL5fv79Vtn — Arthur TrashTalk (@ArthurJBaudin) October 12, 2022

man.. Ousmane Dieng is gonna be something. pic.twitter.com/GlkeAcYDxI — Thunder Film Room (@ThunderFilmRoom) October 12, 2022

SHAEDON SHARPE OFF THE ALLEY OOP. TOUGH. pic.twitter.com/EKh8p3BPNm — NBA (@NBA) October 12, 2022

Vidéo d’un gars des States bien hype, bien « this is the next one » qui se fait cuisiner par le seul freak de l’histoire de Villeneuve-sur-Lot (Nouvelle-Aquitaine) pic.twitter.com/CM5Q8ze240 — Arthur TrashTalk (@ArthurJBaudin) October 12, 2022

Ball movement is key🔑 pic.twitter.com/bLM4Be88pD — Detroit Pistons (@DetroitPistons) October 12, 2022

Paolo Banchero shows some STRENGTH in the paint. 😤 Live now on NBA TV and the NBA App. pic.twitter.com/YoDZ2J81LA — NBA (@NBA) October 11, 2022

Who needs Victor Wembanyama when you have Bol Bol? 🤣 pic.twitter.com/S352RUJyCC — NBA Memes (@NBAMemes) October 12, 2022

Patrick Williams is dunking. pic.twitter.com/lqFlerd2lk — Steve Jones Jr. (@stevejones20) October 12, 2022

Le programme de ce soir :