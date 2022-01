Résumé NBA (scores, stats, highlights) : les Wolves plus clutchs que les Knicks, Klay Thompson chauffe face aux Pistons

Après un MLK day particulièrement chargé et avant un autre marathon ce mercredi soir, la NBA souffle un coup. Deux petites rencontres ont animé notre nuit. Que s’est-il passé ? Qui a fait quoi ? On vous raconte dans le résumé de la nuit.

# Les résultats de la nuit

Knicks – Wolves : 110-112

Warriors – Pistons : 102-86

# Ce qu’il faut retenir

Evan Fournier a bien cru être le héros des siens après un gros run dans le troisième quart-temps mais Jaylen Nowell et les Wolves vont s’arracher dans le money time pour venir gâcher la fête au Garden. Karl-Anthony Towns a inscrit un panier bien clutch au bout du suspense avant que Julius Randle ne rate un lancer capital.

Les Warriors recevaient les Pistons dans un choc des extrêmes et la logique a vite été respectée avec un match plié dès… la mi-temps. Klay Thompson réalise sa meilleure perf’ depuis son retour de blessure et il a été bouillant en première période alors que Killian Hayes n’a pu jouer que neuf minutes à cause d’une blessure à la hanche.

Un petit trade a eu lieu vers 5h du mat’ avec Juancho Hernangomez qui débarque à San Antonio, Bryn Forbes aux Nuggets et la paire P.J. Dozier-Bol Bol aux Celtics.

# Quelques souvenirs de la nuit

Leading the way in the @warriors win, Klay Thompson went off for 17 PTS in the first half on his way to a season-high 21 PTS! 💧 pic.twitter.com/EBufdpSX2e — NBA (@NBA) January 19, 2022

🏀 Jordan Poole with a TOUGH half-spin plus the and-1 bucket on @NBATV pic.twitter.com/GFfNtOUIWR — NBA (@NBA) January 19, 2022

"Let's not let it just be a day."@Money23Green with a pregame message on the importance of keeping Dr. King's legacy alive year-round. pic.twitter.com/cestOgAinN — Golden State Warriors (@warriors) January 19, 2022

Evan Fournier leads the Knicks on a 18-4 run! Watch Now on @NBATV pic.twitter.com/W16kXjaM9N — NBA (@NBA) January 19, 2022

❌ Randle with the chase down denial on NBA TV! pic.twitter.com/10AR3skzVS — NBA (@NBA) January 19, 2022

KAT throws it down off the DLO pocket pass! Watch the @Timberwolves on @NBATV! pic.twitter.com/LIaQeCE3G3 — NBA (@NBA) January 19, 2022

# Le Top 10 de la nuit

# Les scores TTFL de la nuit

# Le classement

# Le programme de ce soir