Résumé NBA (scores, stats, highlights) : Giannis Antetokounmpo et les Bucks remettent les pendules à l’heure face aux Grizzlies

Comme chaque mercredi Panzani, on part sur un programme de dingo et du spectacle dans tous les sens. Le show de Jokic et Embiid, le Big 2 inattendu des Nets, les Hawks à deux visages, la vengeance de Terry Rozier : on vous raconte tout ça dans le résumé de la nuit !

# Les résultats de la nuit

Wizards – Nets : 118-119

Sixers – Magic : 123-110

Celtics – Hornets : 102-111

Heat – Blazers : 104-92

Hawks – Wolves : 134-122

Bulls – Cavaliers : 117-104

Bucks – Grizzlies : 126-114

Mavericks – Raptors : 102-98

Spurs – Thunder : 118-96

Jazz – Rockets : 111-116

Kings – Pistons : 131-133

Nuggets – Clippers : 130-128

Lakers – Pacers : 104-111

# Ce qu’il faut retenir

# Quelques souvenirs de la nuit

36,319 PTS

10,002 REB

9,908 AST LeBron James is first player in NBA history with 30K PTS, 10K REB and 9K AST 👑 pic.twitter.com/znmO1Vx4nL — NBA (@NBA) January 20, 2022

turning it 🔛 in crunch time!@CarisLeVert scores 22 of his 30 PTS in the fourth quarter to lead the @Pacers to the comeback W! pic.twitter.com/0gR08omOFD — NBA (@NBA) January 20, 2022

🃏 49 PTS, 14 REB, 10 AST, 3 STL 🃏 Nikola Jokic was a force in the @nuggets thrilling overtime win! pic.twitter.com/ukKVYlkfwY — NBA (@NBA) January 20, 2022

The @DetroitPistons closed the game on an 11-0 run and Cory Joseph knocked down the game-clinching bucket in the comeback win in Sacramento 🏁 pic.twitter.com/DQWRpwqZm0 — NBA (@NBA) January 20, 2022

🙌 Dejounte does it all 🙌@DejounteMurray puts up 23 PTS, 10 REB, 14 AST and 3 STL for his 8th triple-double of the season in the @spurs win! pic.twitter.com/AJsONWUZqj — NBA (@NBA) January 20, 2022

AARON GORDON GIVES THE @nuggets THE WIN 🔥 Nikola Jokic picks up the triple-double on the cross-court pass to give Denver the OT win! pic.twitter.com/AHJIMHKWbc — NBA (@NBA) January 20, 2022

Luka lights up the scoreboard for a season-high ✨@luka7doncic goes for 41 PTS, 14 REB and 7 AST to lead the @dallasmavs to the W! pic.twitter.com/SOgqUTNo5Y — NBA (@NBA) January 20, 2022

🧊 @TheTraeYoung went off for 23 PTS in the third-quarter on his way to 37 points and the @ATLHawks win! 37 PTS (10-17) | 14 AST | 6 3PM pic.twitter.com/3kWJhg8ldn — NBA (@NBA) January 20, 2022

🔥 In just his second game back, Bam Adebayo was doing it all for the @MiamiHEAT!@Bam1of1: 20 PTS, 11 REB, 4 AST, 5 STL, 3 BLK pic.twitter.com/7yZHlVR59f — NBA (@NBA) January 20, 2022

