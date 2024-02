10 rencontres cette nuit au programme en NBA et on a fait au mieux pour vous raconter tout ça au mieux dans le gros résumé de la nuit made in TrashTalk, non servi avec les croissants.

Scores et stats de la nuit

Pistons – Clippers : 136 – 125 (stats)

: 136 – 125 (stats) Wizards – Heat : 102 – 110 (stats)

: 102 – 110 (stats) Hawks – Suns : 129 – 120 (stats)

– Suns : 129 – 120 (stats) Pacers – Kings : 122 – 133 (stats)

: 122 – 133 (stats) Rockets – Raptors : 135 – 106 (stats)

– Raptors : 135 – 106 (stats) Grizzlies – Warriors : 101 – 121 (stats)

: 101 – 121 (stats) Wolves – Magic : 106 – 108 (stats)

: 106 – 108 (stats) Thunder – Hornets : 126 – 106 (stats)

– Hornets : 126 – 106 (stats) Spurs – Pelicans : 113 – 114 (stats)

: 113 – 114 (stats) Nuggets – Blazers : 120 – 108 (stats)

Ce qu’il faut retenir

Les Français de la nuit en NBA

Gros double-double pour Victor Wembanyama mais une performance contrastée (à retrouver au-dessus)

5 points, 3 passes, 4 rebonds pour un Bilal Coulibaly qui ne voit vraiment pas assez le ballon chez les Wizards.

22 points, 16 rebonds, 2 contres pour Rudy Gobert. Gobzilla a montré qu’il fallait le respecter, pas de bol c’était pas assez pour gagner le match.

11 points en 20 minutes pour Ousmane Dieng, qui retrouve enfin du temps de jeu dans la rotation d’OKC. On a même vu Olivier Sarr dans le garbage time.

18 points en G League pour Rayan Rupert avec la réserve des Blazers.

Le highlight de la nuit

ZION FOR THE LEAD WITH 3.8 SECONDS LEFT ‼️

Pelicans – 114

Spurs – 113

Pelicans-Spurs | Live on the NBA App

📲 https://t.co/66NGdyhWL3 pic.twitter.com/TEvRIY2kVH

— NBA (@NBA) February 3, 2024

Le point TTFL du matin

#TTFL Top 30

➡️ Deck #15 | Pick #97#NBA pic.twitter.com/NBu163e1NO

— TrashTalk Fantasy Lab (@TTFLab) February 3, 2024

