La soirée commençait très bien avec un Magic – Kings qui sentait les Playoffs mais les Playoffs 2027, puis elle s’est terminée dans les hauteurs de la Conférence Ouest avec une revanche entre les Suns et les Blazers. Entre les deux ? Encore une belle nuit de basket, que l’on vous résume sans plus attendre.

Les résultats de la nuit (avec les petites stats maison qui vont bien)

Magic – Kings : 123-126

Hornets – Nets : 94-98

Hawks – Pelicans : 124-121

Knicks – Celtics : 118-133

Bucks – Thunder : 108-94

Wolves – Rockets : 129-117

Nuggets – Spurs : 126-101

Suns – Blazers : 102-82

Ce qu’il fallait retenir

Le top pick en TTFL : Paolo Banchero

Le Top 10 : juste là

Quelques souvenirs de la nuit

Bol Bol is a 7-footer looking smooth going coast-to-coast! He’s getting to it early on the NBA App

📲 https://t.co/1pomR04bRi pic.twitter.com/8VYmftqZo8 — NBA (@NBA) November 5, 2022

Bol Bol is 4-for-4 from the field including this spinning fade! The @OrlandoMagic lead in Q1 on the NBA App

📲 https://t.co/1pomR04bRi pic.twitter.com/8nVg02aKbo — NBA (@NBA) November 5, 2022

Franz crosses over and finds WCJ for the 💥 End of Q1 on the NBA App

📲 https://t.co/1pomQZN8Pi pic.twitter.com/k6uYsGLKw0 — NBA (@NBA) November 5, 2022

💪 Paolo ripping it down in traffic He leads the @OrlandoMagic with 15 PTS on the NBA App: https://t.co/1pomQZN8Pi pic.twitter.com/tKRLQCcFZx — NBA (@NBA) November 5, 2022

Paolo finishes with some fancy footwork down low! The Magic lead by 5 in Q3

📲 https://t.co/1pomQZMAZK pic.twitter.com/bfNfglzBWF — NBA (@NBA) November 5, 2022

🔊 Sound on to hear Nic Claxton’s energy after his putback jam! https://t.co/HrHQNM534W pic.twitter.com/KFUplBxd8U — NBA (@NBA) November 5, 2022

« Nasty » Kevin Durant (16 PTS) goes up and under for a TOUGH reverse finish on the NBA App

📲 https://t.co/1pomR04bRi pic.twitter.com/GQXFEbZu06 — NBA (@NBA) November 6, 2022

Giannis catching a vibe and enjoying some 🍿 *What song do you think is playing?* pic.twitter.com/cp9idIYn5w — NBA (@NBA) November 6, 2022

A @nyknicks fan hits a half-court shot to win a BRAND NEW CAR! 🚗 pic.twitter.com/OgGxJwp9Gg — NBA (@NBA) November 6, 2022

🥽 Trae Young drops a 🔥 lefty dime to John Collins in crunch time! Hawks lead by 6 with under 20 seconds remaining in OT on the NBA App: https://t.co/1pomR04bRi pic.twitter.com/oFd4wVD8iX — NBA (@NBA) November 6, 2022

🦴 Bizzy Bones is too much fun in transition! Nuggets – Spurs Live Now in Q4 on the NBA App

📲 https://t.co/1pomQZN8Pi pic.twitter.com/ukNsuhOpbL — NBA (@NBA) November 6, 2022

WHAT A DIME 🤯 Nikola Jokic fires a dart through the defense 🎯 pic.twitter.com/omkNfdRsQN — NBA (@NBA) November 6, 2022

Devin Booker with a flawless reverse finish 🔥 Blazers – Suns Q3 Live Now on the NBA App

📲https://t.co/WjxYAo0Ivs pic.twitter.com/VJvljr1nkO — NBA (@NBA) November 6, 2022

🏀 FINAL SCORE THREAD 🏀 De’Aaron Fox came up BIG in the clutch for the @SacramentoKings hitting a long-distance #TissotBuzzerBeater to win it in OT! Fox: 37 PTS, 5 REB

Paolo: 33 PTS, 16 REB For more, download the NBA app:

📲 https://t.co/WFdLNEjQ9Y pic.twitter.com/BqaawLdFV0 — NBA (@NBA) November 6, 2022

Les classements

