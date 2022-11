Suspendu par sa franchise pour avoir partagé sur ses réseaux un contenu considéré comme antisémite, Kyrie Irving est dans la tourmente. Prête à lui tendre la main, son équipe de Brooklyn aurait prévu une liste de 6 tâches ou travaux d’intérêt général (TIG) maison à accomplir pour laisser Uncle Drew revenir au sein de l’effectif.

Difficile d’avoir une journée sans entendre parler de Kyrie Irving ces temps-ci. Au cœur du cyclone depuis qu’il a partagé un film considéré comme antisémite sur ses réseaux sociaux, le meneur n’a pas arrangé son cas en tardant à s’excuser et en refusant d’assumer ses actes. De quoi pousser les Nets à sévir. Son équipe l’a suspendu pour MINIMUM 5 matchs sans salaire. Ce qui sous-entend donc que cette sanction pourrait être étendue. L’élément clef pour décider de la suite des événements, c’est Kyrie lui-même. Le joueur s’est excusé sur Instagram mais ce sont des actes qui sont désormais attendus de la part du joueur. S’il se plie aux mesures exigées par son équipe pour faire amende honorable, il pourra retrouver sa place au sein du roster. Sinon, cela risque d’être difficile de revoir le meneur All-Star sur un parquet NBA. Mais ces mesures, de quoi parle-t-on également ? Depuis plusieurs jours, certaines missions fuitent par-ci par-là, on apprenait par exemple il y a deux jours via Brian Lewis du New York Post que le joueur allait devoir rencontrer des leaders de la communauté juive. Cette fois, on a la liste officielle via Shams Charania de The Athletic. Selon l’insider, les « travaux » de Kyrie se comptent au nombre de six.

Sources: Nets have delivered Kyrie Irving six items he must complete to return to team:

– Apologize/condemn movie

– $500K donation to anti-hate causes

– Sensitivity training

– Antisemitic training

– Meet with ADL, Jewish leaders

– Meet with Joe Tsai to demonstrate understanding

— Shams Charania (@ShamsCharania) November 6, 2022