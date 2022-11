Au coeur d’une lourde controverse avec le maillot des Brooklyn Nets, Kyrie Irving vient malheureusement de toucher ce qu’on peut qualifier de fond. En effet, après avoir eu la possibilité de s’excuser publiquement mais en ayant raté le coche, le meneur vient d’être suspendu 5 matchs minimum sans salaire par sa franchise.

Pile au moment où on pense que ça ira mieux, les affaires empirent.

Depuis plusieurs jours, Kyrie Irving était au centre d’une sale histoire. On vous rapportait notamment les derniers éléments ici, incluant la promotion d’un film à caractère antisémite sur ses plateformes de réseaux sociaux. Un comportement qui avait soulevé de grandes questions et qui demandait évidemment des réponses, sauf que le All-Star n’avait pas fait ce qui était attendu de lui de la part de la NBA et des Nets : assumer son erreur, et s’excuser.

Si Adam Silver avait prévu de parler avec Kyrie, et si ce dernier avait la possibilité de boucler l’affaire en s’excusant publiquement lors d’une dernière session média publique ce jeudi, le résultat attendu n’a pas eu lieu. Au contraire, au lieu d’en terminer avec cette histoire, l’attitude et les propos d’Irving ont été la goûte qui ont fait déborder le vase. Pas d’excuses ? Pas de place chez les Nets.

La franchise a annoncé ce jeudi soir que Kyrie Irving serait suspendu minimum 5 matchs sans salaire.

The Nets have suspended Kyrie Irving. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) November 3, 2022

Le communiqué des Nets concernant la suspension de Kyrie. pic.twitter.com/S6p0Psw1nq — TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 3, 2022

Mais alors où allons-nous avec les nouveaux éléments de cette histoire ?

Et bien si on en croit le communiqué envoyé par les Nets, il faudra mettre la suite de la carrière de Kyrie avec Brooklyn entre parenthèses.

« Ces derniers jours, nous avons multiplié les essais pour tenter de travailler avec Kyrie Irving afin qu’il comprenne le danger et les blessures qu’ont pu engendrer ses propos ainsi que ses actions, qui ont commencé en faisant la publicité d’un film contenant une haine antisémite extrêmement perturbante. Nous pensions que prendre le chemin de l’éducation dans cette situation était la bonne solution, et nous pensions que nous avions réalisé des progrès au travers de notre communiqué joint pour éradiquer la haine et l’intolérance. Nous avons été choqués aujourd’hui, en voyant qu’une opportunité se présentait lors d’une session média, de voir que Kyrie refusait d’affirmer qu’il n’a pas de croyance antisémite, et qu’il ne reconnaissait pas le contenu spécifiquement haineux de ce film. Ce n’est pas la première fois qu’il a eu la possibilité de clarifier la situation, et qu’il a échoué en ce sens. Un tel échec, de désavouer l’antisémitisme lorsqu’une opportunité claire de le faire, est profondément troublant, et cela constitue un comportement au détriment de notre équipe. Par conséquent, nous pensons que Kyrie n’est actuellement pas en mesure d’être associé avec les Brooklyn Nets. Nous avons décidé qu’il écoperait d’une suspension sans salaire, jusqu’à ce qu’il satisfasse une série de mesures qui adressent la nature blessante de son comportement, et la période de cette suspension sera de minimum 5 rencontres. »

Deux choix s’offrent à Kyrie Irving, à l’heure actuelle.

S’il s’excuse publiquement et valide la série de mesures imposée par les Nets, il pourra retrouver sa franchise et donc les parquets NBA.

S’il refuse de s’excuser ou s’il ne complète pas cette série, on ne reverra pas Kyrie avec la franchise de Brooklyn et peut-être même en NBA.

On pensait en avoir fini avec cette affaire, et bien c’est raté. Les Nets, très franchement à la bourre, ont décidé de suspendre Kyrie Irving. La balle est désormais dans les mains du meneur, généralement il sait quoi faire avec, mais aujourd’hui on ne sait plus trop.

Source : ESPN