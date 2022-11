On attendait quelque chose, du mouvement, un peu de lumière, un signe de la main, une petite tape derrière la tête, juste une réaction quoi. Ce jeudi, le commissionnaire de la NBA, Adam Silver, est enfin revenu sur la tornade médiatique Kyrie Irving.

À la question « Peut-on promouvoir un film à caractère antisémite sur Instagram sans se faire happer par le patron ? », la réponse est non. Ce jeudi, Adam Silver est sorti du silence via un communiqué publié par la NBA. « Kyrie Irving a pris une décision irréfléchie en partageant un film qui contient des éléments profondément choquants et antisémites », a introduit le commissionnaire de la NBA, avant de se dire « déçu qu’il [Kyrie Irving, ndlr] n’ait pas présenté ses excuses sans émettre de réserve ». Les deux hommes se rencontreront la semaine prochaine pour « discuter de cette situation ».

Mercredi, en réponse à la polémique grandissante imagée par la présence de spectateurs portant des t-shirts « combattre l’antisémitisme » au premier rang du Barclays Center, Kyrie Irving et les Nets ont annoncé faire don de 500 000 dollars chacun à la Anti-Defamation League. Cet argent servira à soutenir « des causes et organisations qui travaillent à l’éradication de la haine et de l’intolérance dans nos communautés ». Plus personnellement, sans présenter d’excuses franches et transparentes – ce qu’Adam Silver lui reproche – le meneur septuple All-Star a dit « assumer la responsabilité » de l’impact négatif de son post Instagram, avant d’ajouter : « Je ne crois pas que tout ce qui a été dit dans le documentaire était vrai ou reflète ma morale et mes principes ». Le chemin vers un vestiaire des Nets pérenne éloigné de la bourrasque médiatique est encore long.