Terrible surenchère dans le dossier Joshua Primo. Selon les informations de The Athletic, Hillary Cauthen a informé l’organisation des Spurs des exhibitions du rookie (neuf au total) en janvier 2022. Ses rapports répétés ont été « ignorés ». En réponse à ces allégations, l’avocat de Josh Primo a indiqué que son client « n’était même pas conscient que ses parties intimes étaient visibles en dehors de son short de sport ». Lunaire.

Rob Dillingham, petit meneur de 17 ans, l’un des plus grands espoirs du basket cainri, a quitté la Donda Academy de Kanye West pour s’engager avec la Overtime Elite. Qu’est-ce que la Overtime Elite ? Une ligue professionnelle qui émerge petit à petit, proposant une nouvelle alternative aux prospects qui souhaiteraient se faire les dents avant de bondir en NBA – ou un poil plus tôt en NCAA. On présente ce nouvel acteur pré-NBA juste ICI.

Sanction sortie de nulle part, la NBA a infligé 25 000 dollars d’amende aux Clippers pour avoir indiqué que le Français Moussa Diabaté et Brandon Boston Jr. étaient indisponibles le 30 octobre pour affronter les Pelicans. Ils ont finalement joué. Bien tenir à jour son rapport de blessure, c’est important.

Même sort – et même somme – pour le Thunder qui n’a pas communiqué expressément la disponibilité de Josh Giddey pour le match du 1er novembre face au Magic. Ça va raquer.

