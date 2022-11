Tout le monde sur le pont ! Lundi soir, pendant que toute la rédaction de TrashTalk sera occupée à préparer une nuit dont l’on prédit le caractère « anthologique », vous serez tranquillement en train de préparer votre cocon de fan NBA, sans avoir à vous soucier de trouver un lien de streaming.

Un petit pas pour ceux qui avaient déjà le League Pass, un immense pas pour les autres. Ce jeudi, Shams Charania a annoncé que, pour la première fois de son histoire, la NBA diffuserait gratuitement les quinze matchs du lundi 7 novembre sur son appli. Une décision bien altruiste, bien magie de Noël, qui pouvait difficilement tomber sur une meilleure soirée. Par « soirée », on entend « la nuit du lundi 7 au mardi 8 novembre ». Le premier match commence à 1h du mat et le dernier à 4h30.

« Oui mais TrashTalk, quinze matchs, ça veut dire que… ? ». Ça veut dire que les 30 franchises NBA iront bosser, avant d’avoir congé le mardi pour encourager le vote le jour de l’élection de mi-mandat. N’importe quel fan, peu importe sa taille, son poids, sa couleur de cheveux, ses origines, le sport que pratique son frère et celui qu’a pratiqué sa mère, son régime alimentaire et le papier peint de son salon, aura ainsi l’occasion de mater son équipe préférée sans passer par un lien pirate. Les rencontres de cette soirée ? Tout est en-dessous.

First time ever: All 15 NBA games on Monday will be available to watch for free on the new NBA App. All 30 teams are playing Nov. 7 – ahead of having Tuesday off to encourage voting on Election Day.

— Shams Charania (@ShamsCharania) November 3, 2022