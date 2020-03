Adam Silver s’est exprimé sur la suite des événements en NBA : des questions, des idées, avec une petite dose d’optimisme

Une semaine après la suspension de la NBA pour cause de COVID-19, la Grande Ligue et son patron Adam Silver se posent évidemment beaucoup de questions dans la façon de gérer au mieux cette coupure, qui risque malheureusement de durer. Des questions, mais aussi des idées, partagées par le commissionnaire lors d’une interview hier.

C’est sur SportsCenter, avec Rachel Nichols d’ESPN, qu’Adam Silver a discuté de la suite des événements pour notre NBA chérie. Évidemment, le flou règne aujourd’hui et on se demande tous quand et sous quelle forme la Ligue reprendra ses droits, en supposant qu’elle reprenne dans un futur pas trop lointain, ce qui n’est malheureusement pas une certitude vu la tournure des événements. Juste pour rappel avant d’analyser les propos du grand chauve, le scénario le plus optimiste selon les proprios de franchises serait une reprise vers la mi-juin, sans la présence des fans. Voilà voilà, ça craint mais c’est comme ça. Revenons-en désormais à notre cher Adam. Interrogé sur une potentielle reprise de la NBA, Silver s’est exprimé sur les questions existentielles qui le travaillent actuellement.

« Quelles sont les conditions qui doivent être réunies pour permettre à la Ligue de repartir ? Il y a trois points que nous devons examiner. Le premier, c’est à quel moment peut-on repartir et fonctionner normalement avec 19 000 fans dans les salles. […] Le second, c’est devons-nous repartir sans la présence de fans, et qu’est-ce que cela signifie ? Parce que si nous avons un groupe de joueurs, avec le staff à leurs côtés, et vous êtes en capacité de les tester et suivre un protocole, les médecins pourraient les autoriser à jouer car la sécurité serait assurée. »

La santé des joueurs est forcément l’une des grandes priorités pour Adam Silver. Tant qu’ils ne pourront pas jouer sans risque, il n’y aura pas de match de panier-ballon, et la NBA dépend en ce sens des directives données par les experts de la santé. Mais dans le même temps, le commish réfléchit aussi à des moyens pour satisfaire les fans de la Grande Ligue, privés aujourd’hui de leur passe-temps préféré, voire leur passion. Dans ce souci-là, le League Pass vient notamment d’être mis à la disposition de tout le monde. Un premier geste sympa pour les drogués en manque, sauf qu’Adam a également une autre idée qui trotte dans sa tête.

« La troisième option que nous examinons, ça concerne l’impact sur le plan psychologique au niveau national par rapport au fait qu’il n’y ait plus de sport à la télévision. Et l’une des choses dont nous avons discuté, c’est l’idée d’un match entre un groupe de joueurs – peut-être pour une organisation de charité ou tout simplement pour le bien des personnes – si les conditions peuvent être réunies. Peut-il y avoir un protocole où ces joueurs sont testés, mis en quarantaine et isolés, pour jouer les uns contre les autres ? Car les gens sont bloqués chez eux et ont besoin d’une distraction. Ils ont besoin d’être divertis. »

Un match de charité à huis clos, diffusé avec par exemple des fans virtuels et des effets sonores pour donner l’impression de vivre une vraie rencontre ? Pourquoi pas, c’est l’une des options envisagées par le big boss de la NBA pour combler le vide énorme que représente la suspension de la saison. Un autre élément qui revient souvent sur le tapis en ce moment, c’est forcément le calendrier et peut-être la mise en place de nouveaux formats qui pourront éventuellement être utilisés à l’avenir, car il ne faut pas oublier que cette période inédite est aussi l’occasion de tester de nouvelles choses.

« Je suis optimiste par nature. J’ai envie de croire au fait que nous arriverons à sauver au moins une partie de la saison. Nous avons réalisé des choses nouvelles et créatives dans le passé, nous avons expérimenté une nouvelle formule du All-Star Game avec une fin unique. Nous avons parlé de tournois play-in pour se qualifier en Playoffs. Il y a peut-être d’autres choses que nous pourrons faire avec le format. »

Lors de son interview, le commissionnaire de la NBA a également précisé que huit équipes avaient été testées jusqu’ici, tandis que lui n’a pas été testé pour le moment. Voilà pour la dernière update made by Adam. On en sait donc un peu plus sur les intentions et les scénarios envisagés par la Ligue, même si on reste au point mort pour l’instant.

