Préparez-vous : la NBA pourrait reprendre mi-juin, dans le meilleur des cas, selon les proprios de la Ligue…

Si vous pensiez être patients, va falloir tester votre jauge prochainement car la NBA pourrait rester suspendue pendant encore longtemps. En effet, comme les récents rapports l’indiquent, la Ligue a la possibilité de relancer sa saison 2019-20, mais plutôt vers le mois de juin.

Et allez, dans le rayon des bonnes nouvelles, on continue la régalade. Déjà qu’en ce moment en France c’est l’éclate totale, avec des rassemblements réalisés sur voie public même s’il est formellement demandé de plutôt rester chez soi, les dernières nouvelles venant de l’autre côté de l’océan Atlantique ne vont pas nous redonner la pêche. Allez, on souffle un coup, dans le coude de préférence, et on se concentre. Depuis mercredi soir, la NBA a suspendu sa saison 2019-20 et la première information concrète nous a été donnée dès le lendemain par Adam Silver. En effet, le patron de la Ligue a prévenu les fans qu’il y aurait minimum 30 jours sans potentielle reprise, de quoi poser un premier matelas sérieux dans la chambre mentale de chacun. Bien évidemment, on n’attendait rien de neuf ce weekend, en voyant le bordel dans lequel assez globalement la planète se situe aujourd’hui. Mais autour des parquets, il y a plein de choses à découvrir, et notamment le CDC chez l’Oncle Sam. Le CDC ? Ouais, le centre pour le contrôle et la prévention des maladies. Après avoir tenté de se dépatouiller parmi toutes les infos de la semaine, le CDC a envoyé un message fort et clair qui a résonné dans toutes les salles de sport du pays du rodéo. Ce message a été d’abord relayé par Marc Stein du New York Times, et ce dernier a été suivi en mode ricochet par l’immanquable Adrian Wojnarowski. S’il est accessoirement fan de Rudy Gobert, le reporter d’ESPN a lui indiqué que les bonnes nouvelles ne s’arrêtaient pas là puisque ses bonnes sources lui ont permis de savoir ce que pensent les propriétaires des franchises NBA à l’heure actuelle. Petit spoiler, c’est pas giga-rassurant, ni super-optimiste. On espère que vous aimez vous balader en avril et en mai, et encore si cela nous est autorisé.

Développement important pour l’industrie du sport dans le pays : le CDC a annoncé qu’il ne devait pas y avoir de rassemblement de plus de 50 personnes au même endroit, aux Etats-Unis, pour les HUIT prochaines semaines. – Marc Stein La recommandation du CDC concernant l’absence d’événement rassemblant plus de 50 personnes au même endroit pour les deux prochains mois tombe au moment où de nombreux propriétaires et exécutifs de franchises NBA pensent, de plus en plus, que le scénario le plus optimiste représenterait un retour au jeu vers la mi-juin voire la fin-juin, sans la présence des fans. La Ligue est en train de voir si des dates peuvent être posées dans différentes salles jusqu’en août. – Adrian Wojnarowski

Et allez, double-kick dans la gueule. Pas de NBA jusqu’en juin, et pas de fan dans les salles quand ça reprend. Quel joyeux bordel. Alors, évidemment, il y a une différence entre ressenti actuel et réalité future. Ce que l’on veut dire par là, c’est que le rapport de Wojnarowski offre une projection, sachant que le coronavirus commence à se répandre aux US. Personne ne sait, au moment où ces lignes sont écrites, comment la situation va progresser dans les semaines à venir. Est-ce qu’elle va empirer, est-ce qu’elle va aller dans le bon sens, quelle sera la durée de ce bug mondial ? Autant de questions, et tant d’autres, dont on ne peut avoir les réponses. Ceci étant dit, les propriétaires de franchises NBA sont plutôt du genre à avoir de bonnes infos, donc s’ils sont plusieurs à viser mi-juin, c’est qu’il s’est dit des choses en coulisses. Comme dit récemment, la Chine commence à sortir du trou et son championnat de basket aussi, mais les 10 semaines de difficultés ont été passées avec un niveau de discipline et des méthodes si drastiques qu’il est compliqué de calquer ce modèle et l’attendre de manière effective dans d’autres pays. Oui, nous sommes bien dans une situation où, à la mi-mars, il pourrait ne pas y avoir de NBA pour les trois prochains mois. Ce serait non seulement assez réaliste, et ce serait plutôt le genre de date à laquelle s’habituer petit à petit pour ne pas se faire trop d’espoir. Au cas où cela change, tant mieux, il y aura eu une chouette surprise et un retour du jeu plus tôt qu’imaginé. Mais vu ces premières projections, autant se dire ceci tout de suite : la NBA en avril et en mai, c’est mort.

En attendant d’en savoir plus, dans quelques jours, allez quelques semaines, préparez-vous, prévenez vos proches, faites attention à vous et respectez les consignes de sécurité : la NBA reviendra quand elle reviendra, probablement en juin, quand le plus important aura été réglé, aka la santé de tous.

Sources : ESPN – New York Times