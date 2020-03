Cavaliers : le 5 majeur all-time de Cleveland ! Apéro TrashTalk

On enchaine ! Beh oui, quand on commence une assiette, on la termine. Du coup, plus que deux franchises à gérer et c’est au tour des Cleveland Cavaliers d’être mis en avant aujourd’hui…

Si vous aussi vous aimez débattre et prendre l’Apéro, c’est ICI qu’il faut vous abonner !

On en a presque terminé avec la série préférée de ta série préférée, et aujourd’hui on part direction ce trou paumé de l’Ohio pour parler d’une franchise parmi les plus mythiques – bah si – des dernières années. Merci qui vous savez, et si – au moins – un nom parait plus qu’évident… pour le reste la concurrence est présente à tous les postes. LeBron James sera-t-il le titulaire aux postes de meneur, arrière, ailier, intérieur et pivot ? Saurez-vous épeler Ilgauskas sans vous tromper ? J.R. Smith est-il en fait le meilleur joueur de l’histoire de Cleveland ? Et Mark Price… a-t-il déjà raté un tir ? Tant de questions et autant de réponses dans la vidéo ci-dessous, histoire de passer trois quarts d’heure tranquille sans prononcer le mot qui commence par vi et qui finit par rus. Allez, cacahuètes, Tourtel Twist et let’s go.

Vous connaissez le mode d’emploi : vidéo, sourire, et votre 5 majeur attendu de pied-ferme !

Source image : montage pour TrashTalk par Léonce Barbezieux