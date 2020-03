Bulls : le 5 majeur all-time de Chicago ! Apéro TrashTalk

C’est le grand retour du 5 majeur all-time ! Beh oui, quand on commence une assiette, on la termine. Du coup, il nous reste quelques franchises à gérer et c’est au tour des Chicago Bulls d’être mis en avant aujourd’hui.

Comment causer NBA à longueur de journée sans citer les Taureaux de Windy City ? Même si les temps sont durs depuis quelques saisons, on parle de la troisième franchise la plus titrée de l’histoire et de la… troisième ville la plus peuplée du pays. Jusque-là, tout est normal. En France comme ailleurs, les rouges et noirs bénéficient d’une cote de popularité énorme et ce n’est pas grâce à Cameron Bairstow. Alors on enfile un maillot floqué du numéro 45 23 et on se replonge dans l’histoire de cette franchise dont l’apogée a été atteinte dans les nineties. Forcément, on devrait retrouver quelques représentants de cette époque dans notre cinq majeur all-time mais il ne faut pas oublier non plus les troupes de Tom Thibodeau qui avait réussir à construire un projet intéressant avant que ses exigences militaires n’aboutissent à une avalanche de blessures dans le vestiaire du United Center. Alors Noah, Pippen, Hinrich, Deng, Jordan, Boozer, Artest, Wennington, Kukoc, Butler, Rose… qui est dans le 5 majeur all-time…? On vous laisse préparer votre ardoise pour nous dire qui sont vos titulaires à chaque poste. Prêts ? Cliquez !

Vous connaissez le mode d’emploi : vidéo, sourire, et votre 5 majeur attendu de pied-ferme !

Source image : montage pour TrashTalk par Léonce Barbezieux