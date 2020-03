La suspension de la NBA vue par Twitter : c’est un peu pourri 2020, on peut retourner en 2019 par hasard ?

C’était l’un des scénarios redoutés par la planète basket avec la pandémie du COVID-19 qui continue de s’étendre, c’est désormais ce qui est en train de se passer : la NBA est à l’arrêt total, et ce jusqu’à nouvel ordre, cette annonce fait suite au test positif de Rudy Gobert au coronavirus, ainsi qu’à celui de son coéquipier Donovan Mitchell dans la foulée. Bien évidemment, cette annonce n’a pas été accueillie avec enthousiasme parmi les acteurs de cette même planète basket, à qui les mots manquent souvent à l’heure actuelle pour décrire la situation.

wow bro wow — Ja Morant (@JaMorant) March 12, 2020

💔 — Wes Iwundu (@_Iwundu25) March 12, 2020

🤯🤯🤯 — Ivica Zubac (@ivicazubac) March 12, 2020

2020 = 🚮 — Ja Morant (@JaMorant) March 12, 2020

Pour les français qui se réveillent. J’ai eu @rudygobert27 au téléphone, il va bien ♥️!!

Ne cédons pas à la panique. — Evan Fournier (@EvanFourmizz) March 12, 2020

This is wild 🤦🏽‍♂️ — Robert Covington (@Holla_At_Rob33) March 12, 2020

« C’est violent. »

Man we cancelling sporting events, school, office work, etc etc. What we really need to cancel is 2020! 🤦🏾‍♂️. Damn it’s been a rough 3 months. God bless and stay safe🙏🏾 — LeBron James (@KingJames) March 12, 2020

« Mec on va annuler les événements sportifs, l’école, le travail… Ce qu’on doit vraiment supprimer, c’est 2020 ! Ces 3 derniers mois sont durs. Que Dieu vous bénisse et vous garde en bonne santé. »

Me after washing my hands for 20 seconds 57 times in one day pic.twitter.com/VG4fnI23Vy — Enes Kanter (@EnesKanter) March 13, 2020

« Moi après m’être lavé les mains pendant 20 secondes pour la 57ème fois de la journée. »

Just throw 2020 away pic.twitter.com/cdvsY5I5Dh — Jordan Bell (@1jordanbell) March 12, 2020

« Balancez 2020 loin d’ici. »

Wow.. — Josh Hart (@joshhart) March 12, 2020

What in the HELL is going on..? Wow. — Meyers Leonard (@MeyersLeonard) March 12, 2020

« Mais qu’est-ce qu’il se passe ? »

This whole thing is crazy. 🤧 — Kevin Porter Jr (@Kevinporterjr) March 12, 2020

This is crazy 😳😳😳 — Tristan Thompson (@RealTristan13) March 12, 2020

THIS SHIT WILD! — Evan Turner (@thekidet) March 12, 2020

« C’est dingue. »

Mood! Let us back in! pic.twitter.com/YUSqm9vUUq — Eric Paschall (@epaschall) March 13, 2020

« Laisse nous revenir. »

Welp…. — Anfernee Simons (@AnferneeSimons) March 12, 2020

Wow😐😔 — Brandon Clarke (@brandonclarke23) March 12, 2020

What a year man.. and it’s March — Mario Hezonja (@mariohezonja) March 12, 2020

« Quelle année mec, et on n’est qu’en mars… »

Wow — Zach LaVine (@ZachLaVine) March 12, 2020

Damn — Bradley Beal (@RealDealBeal23) March 12, 2020

2020 is being very bad year!! stay safe folks🙏 — Luka Doncic (@luka7doncic) March 12, 2020

« 2020 est vraiment une année pourrie ! Restez en bonne santé les amis. »

Encore une triste nouvelle pour la NBA et même le monde en général. 2020 est décidément une année maudite pour le basket. Après la disparition de David Stern dès le premier jour de cette nouvelle décennie, puis celle de Kobe Bryant le 26 janvier, sans parler du scandale qu’a initié Daryl Morey avec son tweet en 2019, cette saison NBA est décidément très bizarre…