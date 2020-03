Officiel : la saison NBA 2019-20 est suspendue, il n’y aura plus aucun match de basket jusqu’à nouvel ordre

La pire des nouvelles est tombée, cette nuit, sur les coups de 02h30 du matin. Suite à un début de match repoussé à Oklahoma City et un cas de coronavirus détecté chez Rudy Gobert, la NBA a officiellement annoncé que sa saison 2019-20 était suspendue jusqu’à nouvel ordre.

On ne pensait pas voir ces mots aussi tôt, mais ils sont apparus sous nos yeux en l’espace d’un instant. Suite au développement du COVID-19 tout autour du globe et notamment aux Etats-Unis, de nombreuses questions se posaient concernant la saison en cours. Est-ce que la NBA allait continuer cette campagne ? Est-ce que les joueurs allaient être d’accord pour ce faire ? Et est-ce que les fans allaient se présenter dans les salles, fussent-elles ouvertes ? Ces interrogations ont été abordées par Adam Silver et la NBA, mais également avec les propriétaires des 30 franchises cette semaine. Un rendez-vous réalisé ce mercredi devait permettre à la Ligue de prendre une décision ferme ce jeudi. On avait déjà vu que des équipes allaient jouer dans des salles vides, et il était potentiellement question de voir ce modèle se développer jusqu’à nouvel ordre. Cependant, un événement majeur a eu lieu dans la nuit de ce mercredi. C’est lors du match entre Thunder et Jazz à Oklahoma City que les proportions ont explosé et que la NBA a tranché.

Scène surréaliste à OKC, les joueurs du Jazz et du Thunder ont dû rentrer au vestiaire afin d’attendre la confirmation de la part de la NBA que leur match pouvait commencer. Coronavirus…? pic.twitter.com/2mDATFEFO5 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 12, 2020

En effet, alors que les joueurs d’OKC et de Utah étaient prêts à démarrer la rencontre, sachant que 4 autres matchs étaient déjà lancés, les arbitres officiels ont rassemblé Billy Donovan et Quin Snyder les deux entraîneurs afin de les tenir au courant d’une information majeure. Rapidement, même si le public de la Chesapeake Arena ne comprend pas ce qui se passe, on sent bien que la tension est palpable. Et au bout de quelques minutes, la décision est prise : les joueurs doivent rentrer au vestiaire, les arbitres également. Un membre du staff du Thunder serait venu voir les refs en courant, comme le rapporte Royce Young de chez ESPN, pour les avertir que le match ne pouvait pas démarrer sans autorisation officielle de la NBA. Devant cette scène surréaliste, les fans d’OKC doivent attendre assis à leur place et on n’a pas la moindre information concernant la suite des opérations. Le temps qu’un show prenne place, que la mascotte fasse sa mascotte, et que le speaker de la salle annonce que le match est reporté. C’est un peu la panique à ce moment précis, mais c’est encore et toujours l’incertitude quant aux raisons de ce report. On sait, en tout cas jusque là, que Rudy Gobert et Emmanuel Mudiay ne sont pas disponibles pour ce match car ils sont annoncés « malades ». Une info qui va vite exploser, et dans le mauvais sens.

Va donc se dérouler une heure de douce angoisse et d’interrogation, la NBA ne diffusant pas d’information officielle et les doutes montant graduellement en coulisses. Un joueur a-t-il été contaminé ? Si oui, est-il chez le Thunder, ou chez le Jazz ? Est-ce un membre du staff ? La plus grosse des infos tombe comme une bombe à 02h28 précise : c’est Shams Charania de The Athletic qui confirme que Rudy Gobert a été testé positif au coronavirus. Le pivot français, qui était déjà au centre des discussions pour avoir eu des gestes clairement douteux dans une telle période de vigilance, se retrouve au centre d’un énorme shitstorm et qui va débouler sur la plus grande des bombes. Celle qu’on attend le moins. La suspension officielle de la saison 2019-20, annoncée quelques minutes plus tard, à 02h32. Aucun risque n’est pris par la Ligue, et ce très peu de temps après avoir notamment entendu Donald Trump annoncer publiquement que les vols venant d’Europe étaient annulés jusqu’aux US pour les 30 prochains jours. Pas un seul match supplémentaire, pas une seule négociation envisageable, un joueur est contaminé, c’est toute la Ligue qui s’arrête.

Qu’en est-il de la suite ? Personne ne le sait vraiment, au moment présent. Ce qui est sûr, c’est que les matchs joués cette nuit ont été les derniers de la saison 2019-20, et qu’il faudra certainement attendre longtemps avant que cela revienne. Pour des questions d’hygiène, de sécurité, mais aussi des interrogations financières, la NBA va rentrer doucement mais sûrement dans une ère d’incertitude comme rarement. Et ses fans aussi, par conséquent, en espérant que cette période soit la moins longue possible.

Source : ESPN – The Athletic