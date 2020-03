La NBA qui appuie sur pause, c’est aussi la vie de millions de fans qui va changer : concrètement… on fait quoi maintenant ?

Ce matin le réveil est étrange pour le monde de la NBA, tout comme il l’était déjà pour un paquet d’autres gens depuis quelques semaines. Dans un communiqué aussi brutal que malheureusement… attendu, la Grande Ligue a donc décidé de suspendre toutes ses activités jusqu’à nouvel ordre suite à l’annonce du « cas Rudy Gobert ». La saison 2019-20 est d’ores et déjà plus que tronquée et d’autres infos tomberont rapidement sur la suite des évènements, et si tout un business – entre autres – est ainsi mis à mal, ce sont également les habitudes de millions de gens qui s’apprêtent à être mises à mal. On fait le point tranquillement et en essayant d’être léger.

Ce fut un premier aperçu cette nuit. Deux matchs suspendus, quatre qui ont finalement eu lieu mais qui étaient rapidement définis comme les derniers avant un long moment, et toute une communauté prostrée devant son PC ou son téléphone malgré l’absence de basket. Que penser de tout ça ? Comment défendre Rudy Gobert ? Ne pas oublier de lui souhaiter un rapide rétablissement, aussi. Penser à tous ces derniers jours, les fameux quatorze d’incubation, penser aux joueurs du Jazz, à ceux des Raptors, à toutes ces équipes qui ont décidé de placer leurs joueurs et leur staff en quarantaine. Penser à cette PUTAIN de saison de MERDE, à David Stern, à Kobe Bryant, penser à 1999 ou 2011 d’un pur point de vue logistique, ces deux dernières saisons raccourcies pour des questions plus financières que médicales à l’époque. Puis avec cette petite goutte d’égoïsme… penser à nous, à toutes ces journées et/ou nuits qui s’annoncent, lors desquelles l’écran sera… noir.

Vous l’aurez compris, les lignes suivantes ne serviront ni à une analyse médicale de ce foutu COVID-19 ni à vous annoncer à quelle sauce la planète sera mangée dans les prochains mois, mais plus à anticiper et imaginer ce à quoi notre avenir proche pourrait ressembler, nous, fans de NBA ayant décidé il y a bien longtemps déjà de faire du League Pass notre meilleur ami ou même notre girl ou boyfriend. Alors… keskonfai ? C’est quoi, là tout de suite, le programme ? Première information non-négligeable : si votre rythme de vieux hibou le permet, vous allez donc pouvoir vivre les prochaines semaines comme un humain normal, et encore c’est pas gagné, à savoir dormir la nuit et faire quelque chose de votre vie la journée. Pas de check hebdomadaire sur rotoworld, pas d’angoisse liée à la TTFL, prendre le temps du café avant de saigner les boxscores, replacer un peu de concret et de sérieux dans nos vies, regarder les infos, ce genre de choses quoi.

Quelques bonnes nouvelles dans le flot d’updates flippantes ? Vous allez cette année pouvoir fêter Pâques, on espère que vous aimez les asperges et l’agneau. Vous allez pouvoir aller ramasser du muguet et peut-être même en vendre, si toutefois les rassemblements de plus de douze personnes sont autorisés devant la boulangerie du village. Vous allez pouvoir terminer Game Of Thrones ou la saison 4 de Plus Belle la Vie (saviez-vous que le tournage avait été suspendu ?), vous allez pouvoir passer du temps aux fourneaux (cuisiner des pâtes, sah quel plaisir), simuler la fin de cette saison sur… NBA 2K, revoir des gens de la famille que vous n’aviez pas vu depuis octobre (votre mère par exemple), chérir votre douce ou votre doux, bref vivre une vie à peu près normale même si au fond de vous… rien ne sera normal.

Le mot de la fin ? Prenez soin de vous, évidemment, la NBA n’est qu’un immense jeu et l’essentiel est aujourd’hui est ailleurs, à savoir préserver la santé de plus de gens possible. D’ici-là, profitez hein, en connaissance de cause et dans le respect, en espérant juste que ce manque énorme dans nos vies ne durera pas jusqu’à… Wow.