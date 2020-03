Saison NBA suspendue : plus de match au programme, mais les activités d’équipe ne s’arrêtent pas pour autant

Avec l’arrivée du COVID-19 en NBA, la Grande Ligue a pris la plus grande des mesures en suspendant carrément sa saison. Plus aucun match jusqu’à nouvel ordre, ça fait un choc au réveil. Cependant, cette suspension ne signifie pas obligatoirement l’arrêt complet des activités. On fait le point.

Devant le côté très exceptionnel de cette situation, les incertitudes sont nombreuses et c’est logiquement le flou qui règne aujourd’hui autour de la planète NBA. Parmi les zones d’ombre, il y a celle qui concerne les équipes de la Grande Ligue et leurs activités habituelles. D’accord, il n’y a plus aucun match au programme dans un futur proche, mais est-ce que ça veut dire que toute la NBA est gelée ? Comme vous l’avez compris en lisant le titre et l’intro de cet article, la réponse à cette question est non. En tout cas pour l’instant. Via ESPN, le propriétaire des Mavericks Mark Cuban s’est notamment exprimé après l’annonce indiquant la suspension de la saison, et a apporté quelques précisions en compagnie de l’entraîneur de Dallas Rick Carlisle. Si l’on en croit ces derniers, qui se basent sur un message d’information de la Ligue vers les franchises, les activités habituelles des équipes peuvent se poursuivre. Par « activités habituelles », on pense notamment aux entraînements, aux soins pour les différents bobos et autres activités qui ne sont pas en lien direct avec les matchs. Cela permettra ainsi aux joueurs de continuer à travailler dans leur franchise respective et de rester en bonne condition physique. Cuban indique cependant que les joueurs ont eu comme consigne de ne pas recevoir de visiteur venant de l’extérieur de la ville. Donc pour faire simple, pas de match, mais les activités en marge des rencontres sont maintenues pour le moment. Sauf que rien n’est simple dans une telle situation.

Selon Brian Windhorst d’ESPN, les joueurs qui ont affronté le Jazz de Rudy Gobert – premier cas de COVID-19 dans la Ligue – au cours des dix derniers jours doivent se mettre en quarantaine, et ce pour une durée de 14 jours. Ça concerne les Raptors, le dernier adversaire d’Utah, mais aussi pour quatre autres équipes. Entre le 2 et le 7 mars, avant la rencontre face à Toronto organisée du côté de Salt Lake City lundi, le Jazz a réalisé un road-trip sur la Côte Est pour rencontrer les Cavaliers, les Knicks, les Celtics et les Pistons. On est donc ici dans des cas différents des autres franchises de la NBA, sans oublier le Thunder qui aurait dû affronter le Jazz la nuit dernière à Oklahoma City. Les joueurs de Toronto ont d’ailleurs réalisé des tests en guise de précaution, d’après Shams Charania de The Athletic. On imagine que des mesures similaires ont ou seront prises pour les joueurs des autres équipes ayant affronté Utah depuis le début du mois de mars. En tout cas, voilà en gros la situation dans laquelle on se trouve actuellement. Évidemment, rien n’est figé, les choses vont continuer d’évoluer très vite. On a vu ces derniers jours, que ce soit en NBA, dans le monde du sport ou tout simplement d’une façon globale, à quel point la situation pouvait brutalement changer avec la propagation de ce maudit virus qui retourne la planète. Donc il faut clairement s’attendre à de nouvelles updates dans les heures et les jours qui viennent

Malgré l’arrêt des matchs, le monde de la NBA ne va pas complètement s’arrêter de tourner. On est dans une situation différente d’un lock-out par exemple, où l’ensemble des activités sont mises sur pause. Ceci étant dit, personne ne sait vraiment comment tout ça va évoluer car on n’a jamais vécu un tel scénario. Décidément, 2020…

