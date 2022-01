Chris Paul et Joel Embiid élus joueurs de la semaine en NBA : un maestro et un monstre, pas le même style mais la même impression de facilité

C’est la petite habitude du lundi soir : on attend impatiemment le tweet de la NBA annonçant les meilleurs joueurs de la semaine passée dans la Grande Ligue. Pour boucler le mois de janvier en beauté, Chris Paul et Joel Embiid ont particulièrement cartonné et ce sont eux qui repartent avec la petite récompense qui va bien.

Possédant actuellement le meilleur bilan NBA (40 victoires – 9 défaites), les Suns roulent tranquillement sur la concurrence et Chris Paul n’y est évidemment pas pour rien. On connaît tous l’importance du Point God dans le succès de Phoenix et celle-ci ne se résume pas forcément à travers les chiffres. Mais la semaine passée, on a véritablement eu droit à du prime CP3 : quatre matchs joués, des moyennes de 22,3 points, 7,5 rebonds et 12,8 passes décisives, le tout à 54,2% au tir dont 58,8% à 3-points (!). Tellement propre, tellement fort, tellement facile. Cricri s’est même fait des petits kiffs en lâchant un triple-double contre les Wolves (presque deux s’il n’était pas passé à côté d’un petit rebond contre Utah) puis 19 caviars face aux Spurs, sans oublier ce petit pont sur un Taurean Prince visiblement agacé. Bref, le maestro des Suns se croit véritablement sur un playground en ce moment et quand il joue comme ça, Phoenix n’est pas loin d’être intouchable. Sous son impulsion, les Suns ont terminé la semaine invaincus et restent désormais sur dix victoires de suite, oklm. Et même quand on a l’impression qu’elle peut tomber, comme dimanche soir face à San Antonio, la bande à CP3 peut activer le mode killer dans le quatrième quart-temps histoire de montrer que les Suns restent les patrons. À 36 balais, cette petite récompense ne va évidemment pas changer la vie de Chris Paul, mais ça fait toujours plaisir d’autant plus que c’est la première de la saison pour le Point God. Son copain Devin Booker a lui raflé la mise à deux reprises cette année.

De l’autre côté des States, pas de surprise. Son nom est sur toutes les lèvres en ce moment tellement il écrabouille ses adversaires : on parle bien évidemment de Joel Embiid. La semaine passée, nombreux furent scandalisés en voyant Trae Young remporter le trophée alors que Jojo tournait en 40-11-4. Mais ce dernier, alors pénalisé par le bilan collectif des Sixers, est revenu tout aussi fort et a guidé Philadelphie vers un bilan de trois victoires en trois matchs. Alors cette fois-ci, le titre de joueur de la semaine ne pouvait pas lui échapper même s’il faut bien avouer que l’opposition n’était pas folle (Pelicans sans Brandon Ingram, Lakers avec Anthony Davis mais sans LeBron James, et Kings). Ses stats sur les trois matchs en question ? 34,7 points (50% au tir), 11,7 rebonds et 5,7 assists, auxquels on peut aussi ajouter 2,3 contres. Du grand Joel quoi. Et s’il continue sur ce rythme de dingue avec dans le même temps des Sixers qui continuent d’enchaîner les wins, c’est un tout autre trophée que pourrait convoiter Embiid : celui de MVP. Il a été propulsé favori par les bookmakers de Vegas et on a envie de dire que c’est plutôt logique, même si Nikola Jokic ou encore Giannis Antetokounmpo vont sans doute avoir leur mot à dire dans cette course aussi ouverte que passionnante.

Chris Paul et Joel Embiid récompensés, pas de gros scandale. Les fans des Nuggets vont sans doute rouspéter un peu sachant que Nikola Jokic a encore fait du sale tout en emmenant Denver vers un bilan parfait, mais le Joker a déjà été élu la semaine dernière alors autant partager un peu. Parce que le partage, c’est bien aussi.

Source texte : NBA