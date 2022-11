Comme chaque lundi, la NBA a annoncé ce soir les heureux élus pour le titre de meilleur joueur de la semaine. À l’Ouest, Stephen Curry profite de deux succès consécutifs de Golden State pour rafler la mise, tandis qu’à l’Est c’est Joel Embiid qui l’emporte après son week-end de folie.

Ce n’est un secret pour personne, les Warriors galèrent en ce début de saison. Mais sur la semaine dernière, le champion en titre a remporté deux matchs sur trois contre Sacramento puis Cleveland, et comme vous pouvez l’imaginer Stephen Curry n’y était pas pour rien. 47 points – 8 rebonds – 8 passes face aux Kings d’abord, 40 points – 4 rebonds – 5 assists contre les Cavaliers ensuite, autant dire que le meilleur sniper de l’histoire a fait vivre un enfer à ses adversaires. Ce titre de meilleur joueur de la semaine, c’est une petite consolation pour Steph, qui joue un basket de rêve depuis la reprise (33 points, 7 rebonds, 6 passes, 1 interception de moyenne en 50-40-90 au tir) mais qui ne peut que constater les galères de Golden State sur le plan collectif (8 défaites en 13 matchs).

Concernant Joel Embiid, on peut affirmer sans trop problèmes que sa saison est lancée. Jojo avait débuté sa campagne en traînant des pieds, la faute notamment à un petit bobo datant de l’intersaison, mais a tout détruit sur son passage ce week-end : 101 points sur les deux derniers matchs, 22 rebonds, 14 passes décisives, 9 contres, 3 interceptions, tout ça dans deux victoires (contre Atlanta et Utah) permettant aux Sixers de revenir à un bilan à l’équilibre (7 victoires – 7 défaites). Sur l’ensemble de la semaine, Embiid a tourné à… 40 points, 11 rebonds, 5 assists et 3 blocks de moyenne, avec trois succès en quatre matchs sans James Harden blessé.

Stephen Curry et Joel Embiid récompensés, un peu logique pour deux mecs qui tournent à 40 pions par match depuis quelques jours. Une pensée tout de même pour Jayson Tatum, Luka Doncic et tous les autres phénomènes qui faisaient partie des nominés. Ce sera peut-être pour la prochaine.

Source texte : NBA