La saison NBA 2022-23 a commencé il y a pratiquement un mois, de quoi commencer à débattre sur la fameuse course au MVP qui déchaîne chaque année les passions. Ça tombe bien car les grosses performances individuelles s’enchaînent en ce moment, notamment du côté de Boston où un certain Jayson Tatum est en train de tout casser.

Il y a quelques jours, on sortait notre premier MVP Ranking de la saison. Giannis en 1, pas de surprise. Doncic en 2, logique vu les perfs démentielles du garçon. Donovan Mitchell complétait lui logiquement le podium avant que la TrashTalk Curse ne frappe Cleveland, tandis que Jayson Tatum était classé à la quatrième place.

Mais aujourd’hui, sans aucun doute, JT peut regarder n’importe qui dans les yeux.

Tatum a encore élevé son niveau de jeu sur ses trois derniers matchs, enchaînant les cartons contre Detroit et Denver : 31 points – 5 passes face aux Pistons mercredi dernier, 34 points – 8 rebonds – 5 assists face aux Nuggets deux jours plus tard, puis 43 pions et 10 rebonds une nouvelle fois contre les hommes de Dwane Casey samedi soir. Du très très lourd. Et si un deuxième titre de joueur de la semaine attend potentiellement Tatum ce lundi, c’est évidemment le MVP qu’il vise à moyen terme (via Yahoo Sports).

« Je pense être le MVP. C’est une longue saison. Dès que je mets le pied sur un terrain, j’ai l’impression d’être le meilleur joueur. Mais il y a beaucoup de gars talentueux dans cette ligue. Vous voulez jouer à un niveau de MVP. Et habituellement, quand c’est le cas, vous jouez de manière efficace dans l’une des meilleures équipes. L’équipe est en train de gagner, et sur la bonne voie pour tenter de retrouver les Finales. »

Jayson Tatum a raison d’axer sur le bilan collectif, car les Celtics sont actuellement en pleine bourre avec six victoires de suite et un bilan global de 10 victoires – 3 défaites, synonyme de deuxième place à l’Est juste derrière les Bucks de Giannis Antetokounmpo (10-2). La première raison de ce succès est évidemment JT, qui joue tout simplement le meilleur basket de sa carrière actuellement. Ses stats depuis la reprise le 18 octobre ? 32,3 points, 7,2 rebonds, 4,1 passes, 1,3 contre et pratiquement 1 interception, le tout avec une efficacité au tir assez diabolique (50% dont 39% à 3-points et 87% aux lancers-francs). Trop facile, trop talentueux, trop fort. Tatum fait aujourd’hui étalage de toutes ses qualités au sein d’une équipe de Boston qui assure bien la transition entre Ime Udoka et le nouveau coach Joe Mazzulla, de quoi marquer beaucoup de points dans une course au MVP où d’autres ont connu un léger trou d’air récemment.

Donovan Mitchell enchaîne en effet les défaites avec Cleveland (quatre de suite) tout en faisant un petit passage à l’infirmerie, Luka Doncic a connu un petit coup de mou dans deux défaites des Mavericks contre Orlando et Washington, tandis que Giannis a manqué trois des quatre derniers matchs des Bucks à cause d’un petit bobo au genou. Donc Jayson Tatum numéro 1 de la course au MVP au 14 novembre, franchement ça peut se défendre.

À lui désormais de rester le plus régulier possible. On sait que les années passées, cette régularité n’a pas toujours été au rendez-vous, mais on a vraiment l’impression que Tatum est aujourd’hui en mission. Après l’échec des Finales et sa série ratée contre Golden State, Jayson veut laisser tout ça derrière lui et le meilleur moyen d’y arriver, c’est de faire exactement ce qu’il fait actuellement : martyriser les adversaires, et enchaîner les victoires.

Bref, jouer comme un MVP.

