La nuit d’hier fut démoniaque avec des performances hallucinantes aux quatre coins du pays. Pas de repos pour les braves, et un nouveau programme bien chargé ce soir avec sept matchs au compteur. Alors, on prend les mêmes et on recommence ?

# LE PROGRAMME

1h : Magic – Hornets

Magic – Hornets 1h : Pistons – Raptors

Pistons – Raptors 1h30 : Heat – Suns (sur beIN Sports 4)

Heat – Suns 1h30 : Celtics – Thunder

Celtics – Thunder 2h : Rockets – Clippers

Rockets – Clippers 2h : Bucks – Hawks (sur beIN Sports 3)

Bucks – Hawks 4h : Warriors – Spurs

# À NE PAS MANQUER

Quand on hésite entre deux options, le plus simple est de choisir les deux options. Et forcément, quand on regarde le programme de ce soir, deux matchs sortent du lot. Le premier concerne le Heat qui s’apprête à recevoir les Suns dans son Gymnase sans nom. Miami vient de choper un peu de confiance avec son double succès contre les Hornets et les troupes de South Beach vont chercher la passe de trois face à un gros poisson pour enfin bâtir sa saison sur un succès référence. Omer Yurtseven et Victor Oladipo seront à nouveau en costard et le doute persiste pour Tyler Herro et Dewayne Dedmon qui sont listés en day-to-day. Pour les Suns, Cameron Johnson et Landry Shamet sont absents, point d’interrogation pour Chris Paul dont le talon couine. Quoi qu’il en soit, la bataille de ce soir risque de nous offrir de belles étincelles allumées principalement par Jimmy Butler et Devin Booker. Dans la raquette aussi, deux colosses s’affrontent et on espère pour Deandre Ayton qu’il a passé une bonne nuit de sommeil avant de se farcir Bam Adebayo. Bref, Miami – Phoenix, c’est le premier match de la nuit !

Nos problèmes de choix nous permettent d’évoquer la seconde affiche de la soirée, les Bucks face aux Hawks. Un duel pour les sommets de l’Est, entre une équipe d’Atlanta qui pointe à la troisième place et des cervidés premiers. Giannis Antetokounmpo et ses sbires n’ont perdu que deux matchs, dont un contre les Hawks, mais ils comptent bien préserver leur invincibilité dans le Wisconsin. De l’autre côté, les Faucons arrivent plein d’intentions pour relancer la machine après une défaite contre les Sixers. Si les volatiles sont épargnés par les blessures et se passeront seulement de Bogdan Bogdanovic, les Bucks sont eux friands des séjours à l’hospice. Pat Connaughton, Jrue Holiday, Khris Middleton, Joe Ingles sont tous out, mais heureusement Giannis Antetokounmpo, Grayson Allen et Marjon Beauchamp devraient être de la partie. Et au pire pas d’inquiétude, en cas d’absence du Dieu Grec, Jevon Carter ressortira son costume de super-héros pour écœurer Trae Young (non). Les absents ont toujours tort alors rendez-vous en tenue sur les coups de 2h du mat.

# À SURVEILLER ÉGALEMENT

LaMelo Ball est de retour aux affaires, et il pourrait bien croiser la route du futur Rookie de l’Année, Paolo Banchero.

Killian Hayes sait-il dresser des Dinosaures ? Vu sa forme du moment, on n’en doute pas !

Jayson Tatum, Shai Gilgeous-Alexander, Jaylen Brown, Josh Giddey… ça donne envie et si en plus, on ajoute un combat de pitbulls entre Marcus Smart et Luguentz Dort on se dit que finalement l’affiche est belle.

Les Clippers se déplacent chez les Rockets, nouvelle masterclass de Paul George après celle de début de novembre à Houston ?

Les Warriors viennent de perdre chez les Kings, la revanche du champion va donc s’abattre sur la pauvre troupe de Gregg Popovich. Attention, ça risque de piquer.

Sept matchs au programme cette nuit en NBA. De nombreux protagonistes vont en découdre et nous, on espère juste revivre la même folie que la nuit dernière. Rendez-vous à 1h pour le début des empoignades !