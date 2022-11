Résumé de la nuit en NBA : les Nuggets déroulent à Chicago, Denver co-leader à l’Ouest

On aurait difficilement pu mieux débuter la semaine. Perf historique, records personnels et de saison, rencontres à rebondissements, on a été gâté cette nuit en NBA. Allez, on vous raconte tout ça dans le gros résumé.

LES RÉSULTATS DE LA NUIT (AVEC LES PETITES STATS MAISON QUI VONT BIEN)

Knicks – Thunder : 135-145

Wizards – Grizzlies : 102-92

Cavaliers – Timberwolves : 124-129

Sixers – Jazz : 105-98

Bulls – Nuggets : 103-126

Kings – Warriors : 122-115

Lakers – Nets : 116-103

CE QU’IL FALLAIT RETENIR

LE TOP PICK EN TTFL : Joel Embiid

QUELQUES SOUVENIRS DE LA NUIT

Les highlights du match légendaire de Joel Embiid : 59 points

11 rebonds

8 passes

7 contres 1er joueur de l’histoire NBA en 50-10-5-5 minimum. Inhumain.pic.twitter.com/mKasc3Jb7L — TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 14, 2022

Joel Embiid est devenu le 1ER joueur de l’histoire de la NBA à finir un match avec minimum 50 points, 10 rebonds, 5 passes et 5 contres. https://t.co/us1rMHROzg — TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 14, 2022

Mdr Taurean Prince, sur le snatch back il courrait jusqu’à Poitiers là pic.twitter.com/FG76QuqwvE — TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 14, 2022

Le mec transpirer il connaît pas, c’est doux.pic.twitter.com/hcJGcEBdNr — TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 13, 2022

