S’il a probablement le seum d’avoir perdu cette nuit, Darius Garland ne pourra pas se dire qu’il n’aura pas tout donné. Proche de l’exploit face aux Wolves, le meneur des Cavs a littéralement explosé pour s’offrir le plus gros match offensif de sa carrière : 51 points à 10/14 à trois-points, premier match de la NBA à 50 points cette saison.

Il était tellement chaud que les fans des Wolves envisageaient le pire.

Alors que Minnesota se dirigeait tranquillement vers une victoire ce dimanche soir, un homme face à eux refusait de perdre. Non, pas LeBron. Non, pas Donovan Mitchell. Non, pas Jarrett Allen. Ces deux derniers étant absents, il était difficile de pouvoir compter sur eux. Par contre, compter sur Garland ? Les Cavs ont pu le faire. Dans ce genre de rencontre qui tournait vite au désastre, les joueurs de JB Bickerstaff ne trouvant pas de solution face à la taille et l’adresse des Wolves, il fallait bien que quelqu’un sorte de sa boîte. Il fallait qu’un joueur sorte du lot, emmerde le plan de jeu initial, et impose son talent à la rencontre.

Ce joueur, c’était Darius Garland.

Pourtant opposé à une défense mieux organisée, offrant notamment la longueur de bras de Jaden McDaniels en défense sur l’homme ainsi que la protection d’arceau de Rudy Gobert, Garland n’en avait rien à faire. Et pour le coup, c’est le bagage offensif complet qui était déployé : floaters, pull up à trois points, step back, fin d’horloge, main droite, main gauche, en déséquilibre ou non, tout y est passé. Disons les choses simplement : Darius Garland était dans la plus grande zone de sa jeune carrière NBA. Le panier devait faire la taille de la Méditerranée dans sa tête, et les pauvres défenseurs du Minnesota s’empalaient face à ses géniales improvisations.

À peu de choses près, l’exploit était en poche. Oui, l’exploit collectif, car avec ses dingueries le All-Star rapprochait dangereusement ses Cavs de Minnesota, pourtant distancés tout au long de la rencontre. D’ailleurs, les fans des Wolves l’ont bien senti, si la rencontre avait duré un bon quart d’heure de plus, Darius aurait probablement offert la win aux siens. C’est dire à tel point il était chaud. Mais hélas, il n’y avait que 48 minutes, et Cleveland était bien trop à la traîne au score. Ce qui a imposé à Garland de rentrer dans un triste groupe, celui des joueurs qui plantent 50 points… dans une défaite.

Mais c’est l’histoire individuelle des Cavs qui a aussi été marquée cette nuit. Car au-delà de la défaite ? Darius Garland a rejoint deux légendes de Cleveland avec sa performance. LeBron James et Kyrie Irving, voici les deux seuls joueurs qui ont scoré plus de points que lui avec ce maillot de l’Ohio. De quoi lui prédire un grand avenir, très certainement. On espère juste pour lui que la prochaine fois, ce genre de perf se traduira dans une victoire. Car rien de plus frustrant que d’être en feu, dans une soirée terminée tête baissée.