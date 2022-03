Darius Garland a sorti la cape dans l’Indiana : 41 points, 13 passes et un money time parfait !

Victorieux chez les Pacers, les Cavs peuvent dire un grand merci à Darius Garland. Sans une performance majuscule de son meneur All-Star, Cleveland n’aurait pas arraché la win dans l’Indiana.

Pour la box score maison, merci de cliquer sur le lien magique.

Six défaites sur les huit derniers matchs, un Jarrett Allen qui part à l’infirmerie pour une durée indéterminée, une place dans le Top 6 à l’Est de plus en plus menacée, voilà de quoi envoyer quelques nuages noirs du côté de l’Ohio. Alors que l’équipe débute un périlleux road trip de trois matchs (ils iront chez le Heat et les Bulls), il était impératif de sortir (un peu) la tête de l’eau. Pour cela, le déplacement à Indiana avait tout d’une bonne affaire. Dans une fin de saison en roue libre, les Pacers ont le profil idéal pour aider Cleveland à se relancer. Enfin, encore faut-il mettre les bons ingrédients car une victoire n’est jamais offerte sur un plateau. Quoique… peut-être qu’on ne dira pas ça en fin d’article.

Sans spoiler supplémentaire, on attaque le récap de ce match qui nous aura tenu en haleine jusqu’au bout. Si les hommes de J.B. Bickerstaff prennent le lead en début de rencontre, ils tombent rapidement sur une coriace équipe d’Indiana qui joue crânement sa chance. Portés par un très bon Tyrese Haliburton et avec un collectif qui sait partager le boulot, les Pacers retournent littéralement les Cavs. On se dit alors que Cleveland gâche une belle occasion mais Darius Garland va venir sauver la patrie, une fois de plus. Le meneur met tout l’Ohio sur ses épaules et il sonne la révolte pour les siens. Il inscrit 21 de ses 42 points dans le money time, sans oublier les 13 caviars délivrés durant la soirée. De quoi nous offrir une fin de match sous forme de thriller avec deux camps qui ne souhaitent rien lâcher. Malcolm Brogdon donne deux points d’avance aux siens, Garland lui répond. Le guard remet ça à nouveau, Mobley sort le putback qu’il faut au bon moment. L’acolyte d’Haliburton retente une dernière fois sa chance mais Lamar Stevens le bâche salement. On arrive alors au moment WTF du match avec Jalen Smith qui décide de faire une faute volontaire à 14 secondes de la fin, alors que les Pacers n’ont pas de faute à donner et que le score est… à égalité. Darius Garland ne se prive pas pour sanctionner sur la ligne, Indiana rate sa dernière possession et Cleveland remporte une victoire qui va faire du bien aux têtes.

Darius Garland a été partout pour arracher la victoire aux Pacers. Le meneur All-Star s’offre un nouveau record en carrière au scoring et il apporte un peu de sérénité dans l’Ohio avant deux énormes duels du côté de South Beach et Windy City.