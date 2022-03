Kyrie Irving dans la zone : 50 points à 15/19, des Hornets en PLS, Brooklyn revient dans le Top 8 à l’Est

Les Nets se rendaient cette nuit en Caroline du Nord pour y défier Charlotte. L’objectif : récupérer la huitième place de la Conférence Est. Mission réussie grâce à un expert en terre plate, un certain Kyrie Irving.

Pour la box score maison de ce match, c’est ici qu’il faut cliquer.

Inutile de sortir la calculatrice ni de se prendre la tête trop longtemps au moment d’attaquer cette rencontre. Avec un bilan exactement identique, les Hornets et les Nets savaient que le vainqueur se réveillerait dans le Top 8 au petit matin. Un duel face à un concurrent direct, c’est un rendez-vous qu’il faut entourer dans le calendrier car le temps file. À désormais un mois de la fin de la régulière, aucun match ne peut être laissé de côté, d’autant qu’on parle de la huitième place, un spot qui offre deux opportunités d’aller chercher les Playoffs (selon si on gagne contre le septième ou contre le vainqueur du second match). Battre un rival c’est donc faire une double belle opération car ça peut également servir à s’offrir le tie-breaker, un atout de taille au moment de faire les comptes. Restant sur quatre revers de rang, les Nets savent qu’ils ne peuvent pas se rater cette nuit s’ils veulent continuer à croire à une belle remontée au classement.

Et ce match alors ? Il tourne rapidement à la leçon collective. Les Frelons ne défendent pas, ils se font manger dans l’envie. La sanction est rapide et Brooklyn ne se prive pas pour enfoncer le clou. Le nom du bourreau ? Kyrie Irving. Uncle Drew a beau diviser les fans par ses choix et ses prises de position, il ne pourra que faire l’unanimité concernant ce match. Sa ligne de stats : 50 points, à 15/19 au tir, 9/12 du parking et 11/13 sur la ligne. Juste, waouh. Les Hornets ne sont peut-être pas une défense incroyable, mais Uncle Drew n’a pas eu que des cadeaux toute la soirée. Il était dans la zone. Tu peux le coller, lui mettre une main devant le visage si tu veux mais ça ne change rien lorsqu’il joue comme ça, c’est téléguidé vers le panier et tu finis les mains sur les tempes à te dire : sérieusement ? Selon Matt Williams d’ESPN, Kyrie est tout simplement le premier joueur dans l’histoire de la NBA à planter 50 points avec 9 bombes du parking, le tout en shootant à 75% au tir. Tirés vers le haut par leur meneur, les Nets n’ont pas eu à trop trembler, même si la révolte des frelons en seconde mi-temps avait laissé espérer une fin de match un poil plus serré. Charlotte devra montrer beaucoup plus pour espérer choper un spot préférentiel pour le futur play-in. Le dernier mois de compétition s’annonce intense pour le Top 8 !

Kyrie Irving régale avec 50 points et Brooklyn récupère la huitième place à l’Est ! Le choc attendu a laissé place à un one-man show d’Uncle Drew. Espérons qu’il pourra bientôt en claquer aussi à domicile, les Nets en auraient bien besoin.

Source texte : ESPN