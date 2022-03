Conférence Ouest : 10 choses à observer sur la fin de saison NBA 2021-22 ! Apéro TrashTalk

Nous sommes le 8 mars 2022 et dans l’univers de la NBA, ça veut dire qu’on rentre officiellement dans le sprint final de la saison régulière. Un mois à jouer, une vingtaine de matchs pour chaque équipe, et des enjeux à tous les étages dans les deux conférences. Après l’Est, place à l’Ouest, qui n’est pas en reste.

Ici-même, le lien censé accompagner toutes vos journées et toutes vos nuits.

Il devrait s’en passer des choses dans le Wild Wild West au cours des dernières semaines de saison régulière. Parmi les choses qu’on surveillera de près, il y a notamment cette bataille pour la deuxième place du classement, place qui n’est désormais plus occupée par les Warriors – vraiment dans le dur – mais par Memphis. L’exceptionnel Ja Morant peut-il permettre aux Grizzlies de conserver cette place de dauphin derrière Phoenix ou est-ce que le futur retour de Draymond Green permettra à Golden State de se remettre la tête à l’endroit ? Mystère mystère. La lutte entre Utah, Dallas et Denver est également passionnante, et on suivra forcément de près la manière avec laquelle la saison claquée des Lakers va se terminer. On se demande aussi à quel moment certains blessés vont revenir (ou pas d’ailleurs), comme Jamal Murray, Michael Porter Jr., Zion Williamson, Kawhi Leonard, Paul George ou encore Damian Lillard. Mention également pour les Kings, bien partis pour établir le nouveau record de la lose. Bref, vous l’avez compris, y’a beaucoup de choses à aborder.

Vous connaissez la chanson : on se trouve un fauteuil ou un endroit pour s’installer peinard, on se prend un truc à grignoter pendant l’apéro si on a faim, on commente si on veut partager son avis avec les copains. Pour le reste, on s’occupe de tout !