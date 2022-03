Conférence Est : 10 choses à observer sur la fin de saison NBA 2021-22 ! Apéro TrashTalk

Nous sommes le 8 mars 2022 et dans l’univers de la NBA, ça veut dire qu’on rentre officiellement dans le sprint final de la saison régulière. Un mois à jouer, une vingtaine de matchs pour chaque équipe, et des enjeux à tous les étages dans les deux conférences. Commençons par l’Est, où les storylines sont aussi nombreuses qu’intéressantes.

Ici-même, le lien censé accompagner toutes vos journées et toutes vos nuits.

La fin de saison régulière s’annonce tout simplement passionnante de ce côté-là des States. Déjà parce que la Conférence Est est hyper dense cette année, avec plusieurs équipes qui se tiennent dans un mouchoir de poche dans le haut de tableau. Certes le Heat d’Erik Spoelstra a pris un peu d’avance en tête du classement, mais la bataille entre Philadelphie, Milwaukee, Chicago ou encore Boston promet énormément. Les Celtics sont en plein boom et il sera intéressant de voir si la bande à Jayson Tatum va continuer sur sa folle dynamique. Les Bulls sont eux un peu en chute libre, tandis que les Bucks montent en puissance et que les Sixers n’ont toujours pas perdu avec James Harden et Joel Embiid sur le terrain. Rien qu’avec ça, y’a beaucoup de choses hyper intéressantes à suivre. On gardera évidemment aussi un œil sur les Nets avec la situation Kyrie et l’intégration de Ben Simmons aux côtés de Kevin Durant, la baston en vue du play-in tournament, le duel Evan Mobley – Cade Cunningham – Scottie Barnes dans la course au ROY, et plein d’autres choses encore.

Vous connaissez la chanson : on se trouve un fauteuil ou un endroit pour s’installer peinard, on se prend un truc à grignoter pendant l’apéro si on a faim, on commente si on veut partager son avis avec les copains. Pour le reste, on s’occupe de tout !