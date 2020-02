Conférence Est : je n’aurais jamais cru pouvoir dire que… Apéro TrashTalk

On est quasiment à la moitié du mois de février, ce qui est souvent synonyme de All-Star Break. Mais cette petite trêve est aussi l’occasion pour nous de faire un bilan sur les grosses surprises de la saison régulière, bonnes ou mauvaises d’ailleurs. Allez, on attaque.

Si vous aussi vous aimez débattre et prendre l’apéro, c’est ICI qu’il faut vous abonner !

Chaque année, c’est le même délire. Avant la saison, on fait nos prédictions, on se mouille, et on n’oublie pas de se faire plaisir en lâchant des pronos osés. Alors évidemment, parfois on a raison, parfois on a tord, et souvent il y a des choses totalement inattendues qui se passent. Des choses qu’on peut dire aujourd’hui mais qui étaient tout simplement inimaginables il y a seulement quelques mois. Après environ une cinquantaine de matchs de saison régulière, on a décidé de se poser pour parler justement de ces surprises qui caractérisent la campagne 2019-20. Pour cela, on commence par la Conférence Est, où il y a pas mal de choses à raconter (coucou les Sixers).

Cacahuètes, binouze et canapé, on se pose et on en parle. Pour la suite on ne change pas une équipe qui gagne : on like, on partage, on commente, let’s go.



Source image : montage pour TrashTalk by Léonce Barbezieux