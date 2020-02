Conférence Ouest : je n’aurais jamais cru pouvoir dire que… Apéro TrashTalk

On a commencé par la Conférence Est, il fallait forcément qu’on enchaîne avec l’Ouest. Quelles sont les grandes surprises de la saison régulière de ce côté-là des States ? Que n’aurions-nous jamais cru pouvoir dire ? C’est parti pour un deuxième apéro.

Au début de la saison, on savait que la Conférence Ouest allait être une nouvelle fois hardcore cette année. On a l’habitude, et ça se confirme. Pas de surprise donc de ce côté-là, par contre quand on voit la gueule du Top 8, on peut dire qu’il y a des équipes qu’on n’attendait pas là. Genre Memphis. Genre Oklahoma City. Des vraies grosses surprises qui font le charme d’une saison régulière. Alors évidemment, on va parler des Grizzlies et du Thunder dans ce deuxième apéro du jour, mais il y a également d’autres sujets qui vont être mis en avant, certains beaucoup moins réjouissants. Les Spurs qui galèrent par exemple, ou les Lakers de LeBron James qui jouent aujourd’hui en l’honneur de Kobe. Clairement, il y a des trucs qu’on ne pensait jamais pouvoir dire.

Cacahuètes, binouze et canapé, on se pose et on en parle.



Source image : montage pour TrashTalk by Léonce Barbezieux