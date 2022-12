La lettre au Père Noël, spécial Conférence Ouest 2022 ! Apéro TrashTalk

Le mois de décembre a débuté depuis une semaine, et qui dit mois de décembre dit Noël, et qui dit Noël dit lettre au Père Noël. Voici la nôtre, à la sauce NBA bien sûr et axée Conférence Ouest 2022.

C’est devenu un petit rituel maison. Avec Noël qui approche, on ne peut pas s’empêcher de communiquer nos souhaits au Père Noël, autant dans la Conférence Est que dans la Conférence Ouest, autant pour les équipes que pour les joueurs. Cette année, dans le Wild Wild West, on demande plusieurs choses à Santa : attention spoiler, on veut voir avant tout voir les Kings revenir en Playoffs, eux qui n’ont pas goûté à la postseason depuis… 2006. Bah ouais ça commence à faire long, très long, même pour ceux qui ne sont pas fan de Sacramento. Autre souhait, un gars capable de retirer des responsabilités à Luka Doncic, obligé de tourner en 33-8-8 pour donner à ses Mavs de gagner des matchs. On ne dirait pas non également à un Kawhi Leonard qui recommence à vraiment jouer au basket parce que bon, ça fait un moment qu’il n’a pas fait pas du Kawhi hein.

Voilà quelques-uns des souhaits que vous pouvez retrouver dans l’Apéro TrashTalk spécial Père Noël, mais il y en a évidemment encore plein d’autres. Alors installez-vous confortablement, et n’hésitez pas à balancer votre propre liste !