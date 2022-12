Après un huitième de finale Portugal – Suisse qui sera soit le match de l’année soit une énorme purge, vous aurez soit besoin de vous détendre un peu, soit d’un peu de spectacle pour redonner du peps à votre soirée. Toutes les excuses sont bonnes pour être devant les rencontres de cette nuit.

# LE PROGRAMME

1h30 : Heat – Pistons

1h30 : Cavaliers – Lakers

4h : Nuggets – Mavericks

# À NE PAS MANQUER

Retour de LeBron à Cleveland, saison 47, épisode 31. On commence à s’y habituer à présent, au gré des pérégrinations du King en dehors de son royaume de l’Ohio. Après ses quatre années à South Beach, le Kid from Akron démarre sa cinquième saison dans la Cité des Anges. Sa vingtième saison en carrière est mine de rien la neuvième loin de ses terres. Le public de CLEEEEEVELAAAAAAND est donc habitué à voir son fils prodig(u)e revenir à la maison saluer Dan Gilbert . Pour l’aspect sportif, on a d’un côté des Cavs emmenés par leur backcourt magique Garland – Mitchell qui continuent leur petit bonhomme de chemin dans les hauteurs de la Conférence Est, de l’autre des Purple and Gold qui, après un début de saison délicat, semblent avoir enfin compris que “non, même si vous avez le dernier bilan de la Ligue, vous n’aurez pas votre choix du premier tour à la Draft 2023 ” (à lire avec la voix de Panoramix quand il refuse de donner de la potion magique à Obélix). Emmenés par un Anthony Davis de feu et sur une série de trois victoires d’affilée, les coéquipiers du Chosen One pourraient bien jouer les trouble-fêtes chez les guerriers à cheval.

Ensuite, à 4h, Nuggets comme Mavs chercheront à marquer leur territoire face à un potentiel adversaire en Playoffs. Et en plus il y aura match dans le match, avec d’un côté le double MVP serbe Novak Djokovic Nikola Jokic et de l’autre le prodige slovène Tadej Pogacar Luka Doncic, soit une confrontation entre deux grands talents de la balle orange avec un nom en -ic pour la couronne des Balkans. Là encore, côté sportif, ce n’est pas l’enjeu qui manque. Dans une Conférence Ouest longtemps très homogène cette saison mais dont le ranking commence petit à petit à se décanter, les joueurs de Mike Malone comptent seulement deux matchs d’avance sur ceux de Jason Kidd. Le vainqueur de ce soir réalisera donc une opération comptable très intéressante par rapport à son adversaire. Sachant qu’il y a devant des ours, des oiseaux avec un gros bec et des cactus qu’il serait de bon ton de ne pas trop laisser filer, bonheur au vainqueur ?

# À SURVEILLER ÉGALEMENT

Le comportement de Killian Hayes en l’absence de Cade Cunningham, le Frenchie peut-il confirmer ses belles performances récentes face au Heat ?

Le comportement du Pistol’Herro face à l’absence de défense extérieure des Pistons (un bon spot TTFL ça).

Le chantier de Bam Adebayo (bon en vrai vous pouvez prendre n’importe quel joueur du Heat en TTFL) sur la raquette de Detroit pour les convaincre qu’il faut tanker pour Wemby.

L’absence de quantité ne fait pas forcément l’absence de qualité. Seulement trois matchs au programme ce soir, mais beaucoup plus de raisons de s’y intéresser.