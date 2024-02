Nikola Jokic : “Si Luka Doncic en a marre de Dallas, il peut venir à Denver”

Super potes en dehors des terrains, Luka Doncic et Nikola Jokic pourraient-ils jouer un jour sous le même maillot en NBA ? Durant le All-Star Weekend, le Serbe a ouvert la porte à une réunion des deux joueurs dans le futur.

Chaque année, c’est le même délire au moment du All-Star Game. La Bromance entre Luka Doncic et Nikola Jokic repart de plus belle avec du chambrage, des vannes ou alors des petits défis sur le terrain. Les deux stars sont proches et ne manquent jamais une occasion de le montrer.

Si l’amitié est sympa à voir pous nous autres fans, elle est surtout intrigante par rapport à une potentielle association dans le futur. Imaginez un peu le tableau : Luka Doncic et Nikola Jokic sous le même maillot NBA. Voilà qui serait un cauchemar pour toutes les défenses de la Ligue et on imagine à peine les dingueries que ces deux-là pourraient nous concocter. Tu me fais une passe dans le dos ? Moi je te la rends en passe aveugle. Les Top 10 du matin apprécieront.

Reste que pour voir un tel duo ensemble, il reste pas mal de difficultés. Contractuellement, les deux joueurs sont loin de décider de leur destin. Nikola Jokic est lié aux Nuggets jusqu’en 2027 minimum (avec une player option pour 2028). Luka Doncic est lui sous contrat jusqu’en 2026 avec une player option pour 2027. La Free Agency 2027 pourrait donc être potentiellement monstrueuse si ces deux-là se retrouvent ensemble sur le marché.

Interrogé durant le weekend à Indianapolis sur une telle association, Nikola Jokic n’a pas semblé fermer la porte mais si cela doit arriver, ça sera dans le Colorado.

“I don’t want to leave Denver… If Luka gets pissed off in Dallas, he can come.”

Nikola Jokic says he’d be open to teaming up with Luka Doncic but only on the Nuggets.

“Je ne sais pas si c’est possible. Je ne veux pas quitter Denver. Je m’y sens bien et c’est une grande organisation. Mais si Luka en a marre de Dallas, il peut venir”.

Pas sûr que les fans des Mavs apprécient l’idée, ceux des Nuggets beaucoup plus. Il est clair cependant qu’un départ de Luka Doncic a été beaucoup plus discuté ces dernières années que celui d’un Nikola Jokic. Le Joker a déjà remporté un titre NBA et il est dans une équipe qui lui offre la compétitivité pour jouer les premiers rôles en NBA. Pourquoi partir alors ?

Impossible de savoir si ce duo sera un jour ensemble au sein d’une franchise mais ce qui semble beaucoup plus probable c’est le trade de billets verts du portefeuilles de Nikola Jokic vers la NBA. Le Joker a en effet parlé du futur d’un joueur sous contrat et c’est ce qu’on appelle du tampering en NBA. Adam Silver devrait donc logiquement venir taper sur les grands doigts de la star des Nuggets.

