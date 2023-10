Finalistes de conférence en 2022, les Mavericks de Luka Doncic sont tombés de très haut la saison dernière, eux qui n’ont même pas réussi à se qualifier pour le play-in tournament. Un échec qui a laissé des traces et qu’il va vite falloir effacer, sous peine de voir Luka réellement s’impatienter…

Le traumatisme de la saison passée

Dans la catégorie des équipes les plus décevantes de la saison dernière, les Dallas Mavericks sont tout en haut. En mai 2022, ils affrontaient les Golden State Warriors pour une place en Finales NBA. Un an plus tard, ils regardaient l’ensemble des Playoffs à la téloche après avoir terminé à une horrible 11e place à l’Ouest. Mais qu’a-t-il bien pu se passer pour que Dallas s’écroule ainsi d’une année sur l’autre ? Dans les grandes lignes : Jalen Brunson est parti et n’a jamais vraiment été remplacé ; Luka Doncic s’est longtemps retrouvé tout seul à porter les espoirs des Mavericks ; puis Mark Cuban a sacrifié de la profondeur et de la défense pour acquérir les services de Kyrie Irving à la trade deadline, un pari qui n’a pas payé puisque Dallas a perdu 18 de ses 27 derniers matchs en régulière.

Jamais on n’aurait pu imaginer un tel scénario pour la bande à Luka Doncic. Un scénario catastrophe qui n’a pas tardé à alimenter les spéculations sur l’avenir de Luka Magic, dont la frustration n’a cessé de monter au fur et à mesure que les défaites se sont accumulées. Dès la fin de la régulière, des bruits de couloir laissaient entendre que Doncic pourrait demander un transfert en 2024 si les Mavs ne redressent pas la barre rapidement. De quoi donner des sueurs froides aux dirigeants de Dallas.

La situation contractuelle de Luka Doncic

Avant d’imaginer le pire chez les Mavericks, rappelons tout de même la situation contractuelle de Luka Doncic. Le phénomène slovène possède encore trois années de contrat avec Dallas, lui qui est lié à la franchise texane au minimum jusqu’en 2026. Il possède également une player option sur la saison 2026-27 à quasiment 49 millions de dollars. Tout ça pour dire que les Mavs gardent pour l’instant la main sur le dossier et qu’ils ne sont pas sous la menace directe d’un départ de leur superstar, même si cette dernière exprime une potentielle envie de transfert dans un avenir proche.

Il faut savoir aussi que Luka sera bientôt éligible à une prolongation de contrat XXL. En 2025 plus précisément. Comme l’indique Bobby Marks d’ESPN, Doncic sera candidat à une extension de type supermax s’il est nommé dans une équipe All-NBA au terme de la saison 2023-24, ce qui est fort probable vu le talent du bonhomme. Comment ça se convertit en dollars ? Toujours selon Marks, on parle d’un futur contrat à… 318 millions de billets verts sur cinq ans, faisant de lui le premier joueur de l’histoire NBA à gagner 70 millions de dollars (voire 80 selon l’augmentation du salary cap) en l’espace d’une année. Luka Doncic peut-il vraiment dire non à ça ?

Une saison capitale à Dallas

Si la situation contractuelle de Luka Doncic joue donc en faveur des Mavericks, et si Luka a indiqué en fin de saison dernière qu’il était toujours “heureux à Dallas” malgré l’échec des Mavs en 2022-23, une chose est certaine : la campagne qui arrive est capitale pour les Mavs. Rebondir grâce aux différents ajustements réalisés à l’intersaison permettrait de mettre la saison passée derrière eux, de la considérer comme un accident, pour véritablement repartir de l’avant. Cela rassurerait forcément Luka sur le projet sportif de Dallas. Par contre, un nouvel échec enfoncerait les Mavericks dans une spirale négative, ce qui pourrait avoir de fâcheuses conséquences à l’avenir. Entendez par là une demande de transfert de Doncic.

Comment juger de la réussite ou de l’échec de la saison 2023-24 chez les Mavs ? Plus important encore : comment Luka Doncic jugera-t-il de la réussite ou de l’échec de la prochaine campagne de Dallas ? Ces deux questions n’ont peut-être pas la même réponse, mais un retour en Playoffs semble quand même représenter le strict minimum pour les Mavericks en 2024. Et ce peu importe la concurrence au sein de la Conférence Ouest. Car quand vous possédez un talent générationnel comme Luka Doncic, tout autre résultat que la postseason est automatiquement considéré comme un fail.

Cela promet une saison mouvementée chez les Mavs, potentiellement sous tension si les résultats tardent à arriver. Tout ça avec l’ensemble des dirigeants NBA qui garderont forcément un œil sur l’univers impitoyable de Dallas. Adrian Wojnarowski d’ESPN a récemment indiqué que plusieurs franchises hésitaient à faire de gros transferts aujourd’hui (notamment dans le dossier Damian Lillard) afin de conserver leurs assets pour se positionner sur des joueurs calibre All-NBA pouvant demander leur trade à l’avenir. Le Woj n’a cité personne, mais difficile de ne pas penser à Luka Doncic.

“Les joueurs ne disent pas, ‘Hey, je vais rester ici pour les 17 années à venir’. Luka aimerait passer toute sa carrière ici, mais on doit mériter cela. Et ça passe par des titres. C’est incroyable comme ça arrange tout (de gagner). Il n’y a aucun grand joueur, aucune superstar, qui ne se demande pas, ‘qu’est-ce que je dois faire si on ne gagne pas ?'” – Mark Cuban sur Luka Doncic

Depuis l’arrivée de Luka Doncic chez les Mavericks en 2019, jamais autant de pression n’avait entouré la franchise texane. Luka n’a peut-être que 24 ans mais à l’approche de sa sixième saison NBA, Dallas n’a pas d’autre choix que de redevenir compétitif le plus vite possible. Sinon, attention…