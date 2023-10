La saison 2023-24 des Dallas Mavericks… dans leur pire cauchemar

C’est la nouveauté de la saison à la rédaction de TrashTalk. Les 30 previews en 30 jours c’est bien, analyser chaque joueur de chaque équipe pourquoi pas, mais se laisser aller à sa propre imagination, parfois, ça ne fait pas de mal et ça empêche même de vieillir. Tout au long de ces previews l’équipe vous proposera donc le scénario… cauchemar pour chaque franchise NBA en 2023-24. Et si d’aventure votre équipe lâchait une masterclass cette saison et que vous n’avez pas envie d’être heureux, vous pourrez toujours relire ce papier en avril et vous convaincre que tout s’est mal passé. Aujourd’hui ? Les Mavericks de Dallas !

Mais aussi : La saison 2023-24 des Dallas Mavericks… dans un monde idéal

Luka Doncic tourne en 34/11/11 de moyenne mais il fait la gueule tout le temps

C’est officiel, Luka Doncic est individuellement le joueur le plus “facile” de toute la NBA. 49 points pour son premier match de la saison, un 38/15/15 deux jours plus tard, on connait ainsi très vite les objectifs individuels du garçon. Malheureusement, les mixtapes hebdomadaires, quasi quotidiennes, sont l’arbre qui cache une forêt bien sombre, bien feuillue. Les fautes techniques tombent par dizaines, Luka affirme “qu’on ne peut pas faire d’un âne un cheval de course en parlant des maladresses de Tim Hardaway Jr.” et explose de rire en conférence de presse quand un journaliste évoque la dimension athlétique de l’apport de Grant Williams. L’heure n’est pas à l’entente cordiale, chaque match, chaque regard est susceptible de déclencher une vraie crise en interne, et Luka Doncic réussit l’exploit d’être à la fois le meilleur joueur de NBA et son acteur le plus détestable.

Les résultats sont moyens et les nerfs se tendent

Forcément, ce comportement n’amène rien de bon dans le roster de Jason Kidd. Les résultats ne suivent pas, au talent les Mavs gravitent toute la saison entre la sixième et la dixième place mais c’est trop peu compte tenu des objectifs et du talent des deux All-Stars de la bande. Les jeunes Jaden Hardy et Josh Green pètent un câble et squattent un week-end sur deux avec les jeunes des Charlotte, Olivier Maxence-Prosper déclare que le souci à Dallas vient du manque de foi de Mark Cuban, qui déclare à son tour au micro d’ESPN que son rookie s’est fait “exorcisé par les Mormons”. Ambiance incroyable, Cuban prend 600 000 balles d’amende et les paie en billets de 1 dollars pour faire chier Adam Silver. La fin de l’histoire ? Un groupe qui termine neuvième, qui se qualifie in extremis pour les Playoffs mais qui prend un sweep par des Clippers – cette fois-ci – au complet. Jason Kidd est remercié au mois de mai et Luka Doncic envoie des grands signaux de fumée pour rejoindre LeBron James, Bronny et Wemby à San Antonio, en promettant qu’il pourra même faire le trajet au pas de course entre Dallas et SA, “pour transpirer un peu”. Toujours le mot pout rire celui-là.

Kyrie Irving part en cabale contre les personnes en surpoids et séquestre Luka Doncic

Si vous pensiez qu’on avait atteint le point de non-retour dans le paragraphe ci-dessus, c’est que vous ne nous connaissez pas encore assez. Quand Kyrie Irving apprend la demande de transfert officieuse de son partenaire de jeu, ce premier pète un plomb, appelle Luka et l’invite pour un goûter. A l’appel du sucre Lulu ne sait répondre autrement que par la positive, mais une fois arrivée dans la villa d’Uncle Drew il est accueilli par un énorme coup de pelle derrière la nuque. La raison ? La veille Kyrie est tombé sur le film-docu Super Size Me et s’est senti investi d’une mission, celle de débarrasser les États-Unis de tous ses citoyens en surpoids. Une mission divine de plus mais celle-ci a pour conséquence de rendre Luka Doncic introuvable durant des semaines, Kyrie lui interdisant de quitter sa geôle en le nourrissant uniquement de graines de chia et d’eau à peine potable, tirée au puits le plus proche. Luka est retrouvé le 11 juillet, amaigri et choqué, alors que Kyrie entre dans un programme secret américain visant à reconnecter les cellules cérébrales d’une liste de stars triées sur le volet. Très intrigant tout ça.