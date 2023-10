Être un joueur NBA, c’est d’abord savoir jouer un minimum au basket, mais c’est aussi être scruté par tous les fans sur ses moindres faits et gestes. Dans la Ligue actuelle, cela passe désormais par les réseaux sociaux, dont Twitter en grande partie.

Si certains adoptent une communication sobre et épurée, certains décident de s’en taper littéralement les bourses et affolent sans arrêt la twittosphère, pour notre plus grand bonheur. Retour sur quelques gazouillis qui ont marqué ce mois de septembre.

NB : il se peut que certaines traductions ne soient pas reprises littéralement en français mot pour mot, mais qu’elles soient adaptées afin d’être plus facilement compréhensibles sans pour autant en modifier le sens.

# Christian Wood va réaliser son rêve.

It’s always been my dream to be a laker 💜💛

— 35 (@Chriswood_5) September 6, 2023

“J’ai toujours rêvé d’être un Laker !”

# Finalement, les joueurs NBA ont les mêmes problèmes que nous.

Slow drivers in the fast lane <<<<<

— Larry Nance (@Larrydn22) September 6, 2023

“Les gens qui roulent lentement sur la voie rapide…”

# Damian Lillard a fait ses adieux à Portland dans une lettre entièrement traduite ici.

RipCity Forever ❤️… Dame Time has run out 🫡 pic.twitter.com/Rnm8oT5qF7

— Damian Lillard (@Dame_Lillard) September 28, 2023

# Son équipe n’est pas parvenue à l’avoir, mais étant originaire de Milwaukee, Tyler Herro semble vouloir un maillot de Dame aux Bucks.

in all seriousness… as a kid from Milwaukee , I’m grabbing me a Dame jersey.

— Tyler Herro (@raf_tyler) September 28, 2023

“Je suis sérieux, en tant qu’enfant de Milwaukee, je vais prendre un jersey de Lillard.”

# Isaiah Thomas veut gratter sa place chez les Bucks.

Need a backup?? https://t.co/Tm5KrVNNMt

— Isaiah Thomas (@isaiahthomas) September 27, 2023

“Besoin d’un remplaçant ?”

# On reconnaît là un joueur heureux d’accueillir Damian Lillard.

The magic is in the work 💪🏾 pic.twitter.com/AAGSTns151

— Giannis Antetokounmpo (@Giannis_An34) September 29, 2023

“La magie est en marche”

# Ancienne et nouvelle génération des Celtics se mélangent.

Pride pic.twitter.com/pLonrjWJoF

— Paul Pierce (@paulpierce34) September 30, 2023

“Fierté”

# Jusuf Nurkic a trouvé comment s’acclimater à Phoenix.

🏜️☀️🧡 pic.twitter.com/5NStawhS4J

— Jusuf Nurkić 🇧🇦 (@bosnianbeast27) September 29, 2023

# Pendant ce temps, Kai Jones, récemment écarté par les Hornets après avoir limite insulté certains coéquipiers, continue d’inquiéter sur Twitter en tenant des propos incohérents (la liste est malheureusement non exhaustive).

IM GOATING IT ALL 😘🐐🛸☮️💕🦋🥇🕺🏾🇧🇸🇧🇸 pic.twitter.com/4l8WVjutHU

— Kai Jones (@242_jones) September 28, 2023

GOATLIFE 😍💕🛸🐐🔝🕺🏾🥇☮️ pic.twitter.com/elCqoMZEIb

— Kai Jones (@242_jones) September 29, 2023

Bro please anyone who wants the 1v1 smoke I promise I’m here and ready to bust that ass 🦋😍🐐🥇🇧🇸💕🔝🌈🛸☮️☮️🏀🏀🏀🏀

— Kai Jones (@242_jones) September 29, 2023

I barely missed today ong I’m HIMMY JONES !!!!! 🏀🐐😍💕🛸🇧🇸🌈💦☮️🥇🔝🦋🦋🦋🦋

— Kai Jones (@242_jones) September 29, 2023

MVP DPOY EVERY POSSESSION IMMA GET IT ALL IM CRAFTING ☮️🐐🦋💕🇧🇸💯🛸🌈🌈💦🔥😍

— Kai Jones (@242_jones) September 27, 2023

Nothing will stop me from GOATING MY LIFE 🐐🔥🦋🛸💕🇧🇸☮️☮️☮️🥇🥇😍😍😍

— Kai Jones (@242_jones) September 27, 2023