Kai Jones mis à l’écart par les Hornets, quel avenir pour lui ?

En roue libre sur les réseaux sociaux depuis plusieurs semaines, Kai Jones ne sera pas avec les Hornets pendant le camp d’entraînement. Une mise à l’écart qui jette le doute sur son avenir en Caroline du Nord.

Si l’intersaison est souvent l’objet de vidéos d’entraînement ou de soirées à la cool pour les joueurs NBA, il y en a d’autres qui ont tendance à se lâcher un poil trop sur les réseaux. Kai Jones, l’intérieur des Charlotte Hornets, semble avoir perdu toute modération sur les dernières semaines.

Je sais pas (1) à quoi il tournait (2) s’il est en sérieuse situation de danger (3) s’il va bien, mais entre ça et les DM d’échanges avec un fan qui sont sortis récemment, on va surveiller Kai Jones…

Qu’il fasse pas de grosse connerie, on a déjà vu des joueurs dérailler… https://t.co/IRGQ7ZDc7q

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) September 30, 2023

Outre les vidéos où il a l’air dans un état second, il y a aussi eu des commentaires particulièrement maladroits comme par exemple des comparaisons avec Shaquille O’Neal ou LeBron James. On rappelle que Kai Jones tourne à 2,7 points par match depuis son début de carrière. Le Big Man a aussi franchi la ligne en critiquant publiquement ses coéquipiers et concurrents au poste de pivot : Mark Williams et Nick Richards. Il s’est aussi embrouillé avec des fans en MP. Bref, la publicité dont rêvait les Hornets avant la reprise (non), eux qui doivent déjà gérer le retour de Miles Bridges.

Il y a deux jours, Shams Charania nous apprenait que la franchise avait décidé de trancher dans le vif en écartant Kai Jones pour le training camp.

The Charlotte Hornets will have 2021 first-round pick Kai Jones away from the team indefinitely and there’s no timetable for his return, sources tell @TheAthletic @Stadium. Jones will miss training camp due to personal reasons, and team remains in constant communication with him.

— Shams Charania (@ShamsCharania) September 30, 2023

Un moyen sans doute de protéger le groupe et de laisser au joueur le temps de se remettre sur le droit chemin, mais malgré tout l’avenir de Jones chez les Frelons demeure “incertain” selon Rod Boone du Charlotte Observer. Cette intersaison devait permettre au joueur de franchir un cap et au lieu de cela, il se tire une balle dans le pied avec des problèmes de comportement. Maintenant, le voilà mis au placard pour une durée indéterminée, même si la franchise entend bien rester en contact avec lui.

En tant que troisième pivot de l’effectif, Kai Jones ne manquera pas trop sur les parquets et Charlotte pourrait décider de le trader se retirer une épine du pied. Encore faut-il trouver une équipe pour négocier.. Si vraiment il n’y a pas moyen de le réintégrer ou de l’échanger, Charlotte peut toujours le laisser à l’écart toute la saison et ne pas activer la team option pour l’an prochain afin de le laisser filer libre. Ce serait une fin amère pour un joueur drafté en 19ème position il y a seulement deux saisons.

Source texte : The Athletic / Charlotte Observer