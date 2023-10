Marine Johannès disputera les Finales WNBA avec le New York Liberty

Victorieux 87-84 face au Connecticut Sun, le New York Liberty de Marine Johannès s’est qualifié pour les Finales WNBA où il affrontera les Aces de Las Vegas.

La grande finale entre les Aces de Las Vegas et le New York Liberty aura bien lieu. Après sa victoire face au Sun hier soir, le Liberty rejoint donc l’équipe de Becky Hammon en Finale WNBA. C’est la première finale disputée par la franchise de Big Apple depuis 2002 !

Treacherous Twins ✌

Stewie & JJ went off vs. the Sun to lead the @nyliberty to their first Final appearance in 21 years @breannastewart: 27 PTS, 9 REB, 2 BLK@jus242: 25 PTS, 15 REB, 4 BLK

2023 #WNBAPlayoffs | @Google pic.twitter.com/G95R65VPNJ

— WNBA (@WNBA) October 1, 2023

La hiérarchie est ainsi respectée puisque ce sont les deux meilleurs bilans de la saison qui vont s’opposer pour le titre. C’est aussi une revanche car les deux équipes s’étaient déjà affrontées en finale de la Commissioner’s Cup il y a deux mois. Le New York Liberty l’avait alors emporté assez facilement (82-63).

Sur le terrain, on aura le droit à la crème de la crème avec Breanna Stewart (la MVP 2023), Sabrina Ionescu, A’ja Wilson ou encore Kelsey Plum. On rajoute aussi à cette liste notre Marine Johannès nationale, même si la Française voit beaucoup moins le terrain depuis le début des Playoffs. Pas utilisée la nuit dernière, elle n’a disputé que 43 minutes sur la postseason.

On espère la voir un peu plus sur le terrain pour cette affiche de gala. Les Aces visent le back-to-back tandis que le Liberty cherchera à décrocher le premier titre de son histoire. Le Game 1 est prévu ce dimanche soir à 21h dans le Nevada.