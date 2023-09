Breanna Stewart élue MVP 2023 de WNBA !

Au terme d’une excellente saison avec le New York Liberty, Breanna Stewart a remporté le titre de MVP 2023 ! Elle devance Alyssa Thomas et A’ja Wilson sur le podium.

Il valait mieux ne pas être anxieux au moment de regarder le dépouillement des votes hier en WNBA. Au terme d’un scrutin particulièrement serré, c’est Breanna Stewart qui s’est offert le Most Valuable Player de la ligue féminine. Avec 23 points, 9,3 rebonds, 3,8 passes, 1,6 contre et 1,5 interception, l’ailière de New York s’est offerte une saison XXL, menant le Liberty au second meilleur bilan de la Ligue (32 victoires pour seulement 8 défaites). Elle avait d’ailleurs battu le record de points marqués sur une saison au début du mois. Stewart l’emporte avec un total de 446 points, soit 7 de plus qu’Alyssa Thomas et 13 devant A’ja Wilson. Autant dire qu’il valait mieux ne pas oublier le moindre bulletin.

Breanna Stewart was named 2023 WNBA MVP.

Stewart is the 1st player in Liberty history to win the award.

Stewart is the 4th player in WNBA history to win MVP in their first season with a franchise & first to do so since Candace Parker in 2008. pic.twitter.com/9rohzt5KoW

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) September 26, 2023

C’est la deuxième fois au cours de sa carrière que Breanna Stewart remporte le MVP. Elle avait déjà obtenu la statuette en 2018, lorsqu’elle défendait les couleurs du Storm de Seattle. Elle devient la huitième joueuse de l’histoire de la WNBA à posséder au moins deux trophées de MVP. Elle écrit aussi l’histoire de sa franchise car aucune joueuse du Liberty n’avait jamais remporté la statuette avant elle.