Faisant partie des étoiles les plus brillantes de la WNBA, Breanna Stewart a pris l’habitude de battre des records. Et visiblement, elle ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. La nuit dernière, la star du New York Liberty est tout simplement devenue la meilleure marqueuse WNBA sur une saison.

Battre un record détenu par la légendaire Diana Taurasi, c’est réservé à une élite. Et Breanna Stewart en fait partie.

En plantant 40 points mardi dans la victoire du New York Liberty face aux Dallas Wings, Stewart a établi un nouveau record pour le nombre de points marqués sur une saison WNBA. Breanna en est désormais à 885 unités en 38 matchs, tandis que Taurasi s’était arrêtée à 861 en 2006 (en 34 matchs, la saison WNBA étant plus courte à l’époque). Stewart possède désormais encore deux rencontres en saison régulière pour augmenter l’écart.

Breanna Stewart went OFF tonight 🔥

▪️ 3rd 40 PT/10 REB game (most in WNBA history)

▪️ Set WNBA record for most points in a single season

▪️ 4th 40-PT game of the season (WNBA record) pic.twitter.com/vocfBPBBwT

— Ball Don’t Lie (@Balldontlie) September 6, 2023

En plus de ce prestigieux record, Breanna Stewart en a également établi d’autres hier. Parce que oui, elle est comme ça Breanna, elle aime marquer l’histoire. La star du Liberty a réalisé son troisième match en 40 points – 10 rebonds de la saison (et de sa carrière), un record all-time en WNBA. Elle en est désormais aussi à quatre performances à 40 points en carrière (toutes réalisées cette saison), là encore un record WNBA qu’elle partage avec… Diana Taurasi.

“Cela signifie beaucoup. À chaque fois que je partage les projecteurs avec elle (Diana Taurasi, ndlr.), c’est un grand honneur. Ce record, c’est quelque chose que je pourrais lui rappeler de temps à autre. (rires)” – Breanna Stewart

Toujours au rayon des records, sachez qu’Alyssa Thomas a également marqué l’histoire hier. La joueuse du Connecticut Sun a battu le record du plus grand nombre de passes décisives réalisées en une saison WNBA (304), et est devenue la première joueuse à terminer un match avec minimum 25 points, 10 rebonds, 10 passes et 5 interceptions.

BEAST MODE 😤@breannastewart dropped yet ANOTHER 40-PT game in the @nyliberty's victory over Dallas, finishing with her third 40 PT/10 REB game, the most in WNBA history #MoreThanGame pic.twitter.com/biDmXvhyov

— WNBA (@WNBA) September 6, 2023