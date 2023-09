Comme souvent ces dernières années, la saison 2022-23 des Clippers s’est terminée avec Paul George et Kawhi Leonard à l’infirmerie. Mais si ça peut soulager les fans de la franchise de Los Angeles, la prochaine devrait commencer avec les deux stars sur le parquet.

Donner des updates sur l’état de santé de Kawhi Leonard et Paul George, c’est presque devenu un sport national à Clipperland. Mais la dernière a le mérite de donner le sourire aux supporters des Clips, en tout cas ceux qui croient encore au championship project entamé en 2019 lorsque les deux stars sont arrivées dans la Cité des Anges.

Invité sur le podcast des insiders Marc Stein et Chris Haynes, le coach des Clippers Tyronn Lue (actuellement à Manille avec Team USA) a en effet donné des nouvelles rassurantes concernant Kawhi et PG.

“Ils seront à 100% pour le camp d’entraînement. Ils sont sur la voie pour être à 100% au training camp. Et c’est de ça dont on a besoin, que nos meilleurs joueurs soient en bonne santé. On a connu une situation malheureuse dans laquelle nos deux meilleurs joueurs n’ont pas pu réaliser une saison complète ensemble ces trois dernières années, et c’était difficile pour nous.”

Big news coming out of Clippers land today:

Head coach Tyronn Lue said he expected both Kawhi Leonard and Paul George to be 100% ready for the start of training camp at the end of September. https://t.co/wcLSODea0v

— Brett Siegel (@BrettSiegelNBA) August 31, 2023

Pour rappel, Paul George a été victime d’une entorse du genou en fin de saison régulière et n’a ainsi pas pu participer aux Playoffs 2023. Quant à Kawhi Leonard, il n’a joué que deux matchs lors de la série du premier tour face aux Suns, avant de subir une déchirure du ménisque. Deux blessures qui s’ajoutent à la longue liste des bobos qui ont frappé les deux stars ces quatre dernières années.

Si l’on excepte la saison 2019-20, où les Clippers ont choke bien comme il faut dans la bulle anti-COVID d’Orlando, Kawhi et PG n’ont jamais terminé une saison ensemble. Lors des Playoffs 2021, Leonard a été victime d’une rupture partielle d’un ligament croisé en demi-finale de conférence. En 2022, The Klaw a subi une saison blanche suite à cette blessure, tandis que George a raté plusieurs semaines pour un pépin au coude. Et pas besoin de vous rappeler ce qu’il s’est passé cette saison, vous le savez.

Résultat, en quatre ans, les Clippers version Kawhi – PG n’ont pas fait mieux qu’une finale de conférence, un bilan bien loin des grandes ambitions annoncées par le proprio Steve Ballmer au moment de l’arrivée des deux superstars. Le scénario de la saison 2023-24 peut-il enfin être différent ?

Source texte : This League Uncut Podcast

